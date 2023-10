Vandenbempt offre le gâteau d’anniversaire à Van Himst : « J’espère que le nouveau titre d’Anderlecht n’aura pas 100 ans ».

Actuellement, il profite encore pleinement de la vie avec ses amis et sa famille. Ses journées sont toujours bien remplies. « Le matin, je vais à la torréfaction, mais ce n’est plus nécessaire. On me trouve parfois amusant ici, parce que je me préoccupe de quelque chose. Et l’après-midi, je vais manger un morceau avec un client ou des camarades. »

Van Himst est considéré comme le plus grand footballeur de l’histoire belge, lui a lancé Vandenbempt. A cette question, l’ancien attaquant a répondu « oui » à contrecœur : « En fait, je pouvais faire un peu de tout : j’étais aussi meneur de jeu, j’ai joué 2e attaquant, j’ai marqué beaucoup de buts, je pouvais faire des passes et dribbler. Mais je laisse aux autres le soin de dire qui est le meilleur ».

« 80 ans, ce n’est pas rien quand on sait que j’ai commencé à jouer au football à 16 ans. Le premier à m’appeler ce matin, c’est mon petit-fils. Et puis Eddy ». Il s’agit de son grand ami Eddy Merckx, avec qui il va encore voir tous les matches d’Anderlecht à domicile. « En ce qui concerne ma santé, tout va bien.

Van Himst est une icône du football belge et d’Anderlecht. L’ancien attaquant, auteur d’un record de 4 Souliers d’Or, y a joué pendant 15 ans, avec 8 titres et 4 coupes à la clé. En tant qu’entraîneur, il a offert au club bruxellois la Coupe UEFA.

Van Himst suit toujours Anderlecht de près. « J’espère que je ne devrai pas avoir 100 ans pour voir Anderlecht jouer un autre champion.

« Mais si vous voyez comment les choses se passent maintenant : sans jouer un football brillant, ils sont en tête. Les autres équipes perdent des points. Il y a encore trois semaines, Bruges et Gand étaient les meilleures équipes, mais elles ont maintenant du mal à gagner leurs matches.

Van Himst voit les choses de manière plus positive que ces dernières années. « Anderlecht a une équipe avec laquelle il est possible de jouer en attaque, s’il y a un peu de chance. Grâce aux joueurs plus âgés et expérimentés qu’ils ont achetés ».

Même si le jeu n’est pas encore comparable à celui de son époque ou des décennies suivantes. « Le football pourrait être plus fluide. Il pourrait y avoir un peu plus de mouvement, ce qui est plus attrayant pour les gens.

« Riemer lui-même dit qu’il veut évoluer vers une équipe qui est la même presque chaque semaine. Le football devrait alors être naturellement meilleur ».