Regardez Club Brugge-Besiktas ce soir à 21 heures : « Nusa incertain avec des douleurs au dos ».

en avance, 07:26. Suivez le livestream/VRT Canvas à partir de 20h35. En cette soirée européenne avec 4 équipes belges, vous pouvez suivre Club Brugge-Besiktas sur notre livestream ou sur VRT Canvas. A partir de 20h35, le présentateur Maarten Vangramberen accueillera les invités Gert Verheyen et Franky Van der Elst. Filip Joos est le commentateur. A 23h05, Tess Elst présente le magazine européen sur Canvas avec des résumés des autres équipes belges .

Avance, 07:17 L'attaquant du Besiktas Muleka (ex-Standard) : « Venu pour gagner ». Le Club Brugge se trouve dans un groupe difficile qui comprend également Besiktas (Tur), Lugano (Zwi) et Bodø/Glimt (Noo). Seul le vainqueur du groupe accède directement aux 1/8e de finale, le deuxième jouant un barrage contre un troisième issu de l'Europa League. Il s'agira donc d'une course aux points dès le départ. Le noyau dur du Besiktas comprend des noms ronflants comme Gedson Fernandes, Eric Bailly, Alex Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar et Ante Rebic, ainsi que deux vieilles connaissances de la Jupiler Pro League : le défenseur central Omar Colley (ex-Genk) et l'attaquant Jackson Muleka, qui a joué 54 matches pour le Standard. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour commencer ici par une victoire », a déclaré Muleka lors de la conférence de presse. « Nous voulons commencer ce tournoi de la bonne manière, même si je sais que ce n'est jamais facile à Bruges, avec ce public qui soutient l'équipe. « Nous nous attendons donc à un match difficile dans une atmosphère infernale, mais nous sommes préparés à cela. Nous sommes Besiktas et nous voulons gagner tous les matches.

avance, 07:12 coach Besiktas : « Le club est l'adversaire le plus fort du groupe ». L'entraîneur Senol Günes, l'homme qui a mené la Turquie à la médaille de bronze à la Coupe du monde 2002, voit également des opportunités pour son équipe. « Nous voulons ces trois points », a-t-il déclaré. « Cependant, le Club est l'adversaire le plus fort de ce groupe. Ils ont des qualités individuelles, l'expérience de la Ligue des champions et n'oublions pas qu'ils ont souvent remporté le titre ces dernières années. »

avance, 07:10 a.m. 3ème rencontre entre le Club Brugge et Besiktas. C'est la troisième fois que les Brugeois affrontent Besiktas dans un contexte européen. En phase de groupes de la Coupe de l'UEFA, les Bleus ont perdu contre les Turcs en 2006. En 2015, ils ont passé Besiktas avec deux victoires vers les quarts de finale de l'Europa League, où l'élimination a suivi contre le surprenant Dnepropetrovsk. Besiktas est le numéro 3 de la Süper Lig turque de la saison dernière. Cette saison, ils ne sont que 10e avec 7 sur 12 pour l'instant, mais c'est principalement parce qu'ils ont un match de moins au compteur. Le week-end dernier, le club s'est lourdement incliné (3-0) sur le terrain du Trabzonspor de Paul Onuachu, mais ce n'était que sa première défaite de la saison.

avance, 20h05 Le Club Brugge veut bien commencer la Conférence League contre Besiktas. Le Club Brugge veut bien débuter la Conférence League contre Besiktas.

Ahead, 16:36pm Deila : « Compétition dans laquelle nous pouvons aller loin ». Deila : « Une compétition dans laquelle nous pouvons aller loin »

avance, 16h11 « On dit et on écrit que nous pouvons aller loin dans cette compétition, mais quand vous regardez le tirage difficile avec Aarhus, Osasuna et maintenant Besiktas à nouveau, c'est une équipe atypique pour la Conference League, avec beaucoup de qualités individuelles et un noyau large. C'est sûrement une équipe atypique pour la Conference League, avec beaucoup de qualités individuelles et un noyau large », a déclaré le gardien Simon Mignolet. ; « Espérons donc d'abord que nous passerons la phase de groupe, que ce soit en tant que vainqueurs de groupe ou non. Peut-être qu'ensuite, pour la suite de la compétition, nous aurons un peu plus de chance avec le tirage au sort et les adversaires ». « Où se situe la barre ? Tout le monde nous compare au Feyenoord, mais je ne veux pas nous comparer tout de suite à eux. Nous avons pu nous rendre compte par nous-mêmes de la qualité de cette équipe. « Il y a certainement des équipes qui sont moins bonnes que nous, mais nous jouons aussi contre des équipes d'un calibre similaire, voire plus. Il est donc naïf de dire d'emblée que l'on va aller loin. Ce sont des équipes contre lesquelles nous pouvons gagner et contre lesquelles nous pouvons perdre.

avance, 16h00 09. Nous pouvons nous réjouir d'avoir des soirées européennes cette saison aussi. Il y a quelques mois, tout cela ne tenait qu'à un fil. Nous avons dû jouer des matches de qualification et nous ne sommes pas habitués à cela ici. En y repensant, je dois dire que je suis très heureux que nous jouions des matches européens. Simon Mignolet (Club de Bruges).

avance, 14h45. Nusa incertain au Club Brugge. Au Club Brugge, le médaillé d'or norvégien Antonio Nusa est incertain. L'ailier de 18 ans a dû entrer avant la fin de la dernière séance d'entraînement aujourd'hui. « Il a un problème avec le sien », a expliqué l'entraîneur Ronny Deila. « Ce soir, il passera un scanner. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons voir s'il est employable ». La semaine dernière, Bruges a fait savoir que Nusa était fatigué après la pause internationale, au cours de laquelle il a célébré ses débuts avec la Norvège en délivrant trois passes décisives et en marquant un but contre la Jordanie et la Géorgie. Par conséquent, lors du match du week-end dernier contre Charleroi (4-2), il a commencé sur le banc mais a été contraint de remplacer le joueur après la mi-temps à 2-2. Dans les derniers instants du match, un solide remplaçant, Nusa, a permis de porter le score à 3-2. Une blessure serait un coup dur pour le Club qui, avec Besiktas, reçoit le plus fort adversaire du Groupe D et affronte Anderlecht dimanche.

