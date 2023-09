« Le FC Barcelone a donné à l’Antwerp un petit cours accéléré sur la Ligue des champions »

Tom Boudeweel en quelques mots :



Retour à la réalité



Et pour Barcelone, ce match a peut-être été un argument supplémentaire pour expliquer pourquoi ils veulent tant la Super League dans ce pays. Pour eux, il s’agissait plus d’un match d’entraînement, ils veulent que les grands joueurs se rencontrent.

La loi du plus fort



Après les 3 buts, c’était le jeu du chat et de la souris et la loi du plus fort s’appliquait.

Vermeeren et Keita ont été noyés avec lui



Vermeeren n’a que 18 ans et n’a pas encore franchi ces étapes. Sa vitesse de départ et son explosivité devront être améliorées.

Mais mettez Vermeeren ou Keita dans l’autre camp et ils rivaliseront sans problème. Tout simplement parce que l’équipe de Barcelone est bien meilleure, qu’elle a toujours le ballon et qu’elle exerce une forte pression.

Placez Vermeeren et Keita à l’autre bout du terrain et ils s’affronteront sans problème.

L’enjeu du match à domicile contre Shachtar est très important



Mais nous ne devons pas tout remettre en question. La question est de savoir si la qualité est suffisante à Anvers, si elle est aussi forte ou plus forte que l’année dernière. Et le noyau n’est pas trop large non plus.

Ils doivent continuer à s’amuser et essayer de prendre les premiers points dans deux semaines contre Sjachtar dans un Bosuil plein à craquer.

L’Antwerp est logiquement dernier du groupe, même si le Shachtar Donetsk s’est également incliné 1-3 face à Porto. L’enjeu d’Anvers-Sjachtar est donc très important.

Si vous perdez également ce match à domicile, vous êtes en fait presque condamné à la 4ème place et vous voulez vous battre pour les prix un peu plus longtemps. Barcelone et Porto sont beaucoup trop forts, mais avec Shachtar, vous pouvez vous battre pour la troisième place. Vous pourrez ainsi prouver que vous avez pris quelques leçons avec vous.