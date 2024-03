Heureusement, ce n’était pas un but décisif : La VAR commet une erreur majeure lors de Club Bruges vs OHL

Soulagement au Département des Arbitres

Au sein du Département des Arbitres, on doit sans doute pousser un soupir de soulagement. Lors du match entre Club de Bruges et OHL, une énorme bévue du VAR est passée inaperçue puisque l’incident n’a pas été déterminant dans le résultat final. Ferran Jutglà s’est vu refuser un but pour un hors-jeu, or la ligne officielle montre clairement que l’Espagnol n’était pas hors-jeu.

Une Erreur de Jugement de l’Assistance Vidéo?

La seule explication plausible serait que l’assistant vidéo, Lothar D’hondt, a pu fixer son attention sur Michal Skoras (qui, lui, était en position de hors-jeu).

Dans le monde du football où chaque décision peut avoir des répercussions considérables, le rôle de l’arbitrage vidéo est scruté à la loupe. Cette fois, on peut dire que l’erreur du VAR n’a pas ébranlé le cours du jeu, mais elle soulève néanmoins des questions sur la fiabilité et la cohérence des décisions arbitrales. C’est une chance pour les officiels que cet incident soit resté secondaire, car il rappelle l’importance de la précision dans l’utilisation des technologies d’arbitrage. Les fans et les équipes attendent et méritent une application juste et sans faille des règles du jeu.