Vanhaezebrouck raille le procureur de l’Union qui cherche à le suspendre pour ses déclarations : « De quoi se mêle-t-il ? »

La réponse du Bondsparket

Les déclarations de la semaine dernière ne sont pas encore digérées. Le Bondsparket demande une suspension effective d’un match et une autre avec sursis pour Hein Vanhaezebrouck, suite à ses critiques à l’égard de l’arbitre De Cremer. « Je ne sais pas quelle est l’ambition du procureur de la Fédération, » a réagi le T1. « Je dirais aux journalistes de faire attention quand ils écrivent quelque chose sur lui. »

Retour sur le samedi 2 mars

À Liège, Hein Vanhaezebrouck laisse éclater ses frustrations après une première mi-temps marquée par plusieurs décisions discutables de la part des officiels.

Surtout cette faute possible sur Archie Brown qui irrite profondément l’entraîneur. Le KAA Gent n’a pas obtenu de penalty alors qu’à l’autre bout du terrain, peu après, Standard a bénéficié d’un penalty.

« Pour moi, c’est le signe qu’il n’était pas prêt pour ce type de match, » a supposé le T1 à propos de l’arbitre Wesli De Cremer.

Une remarque qui a fait déborder le vase pour le Bondsparket, qui a réclamé un jour de suspension pour Vanhaezebrouck.

La riposte de Vanhaezebrouck

Un message qui fait sourire l’intéressé lui-même lors de la conférence de presse après le match contre Union.

« Ce sont des faits marginaux, » commence par dire Hein Vanhaezebrouck, pour ensuite riposter vigoureusement.

« On me reproche de commenter les arbitres, la VAR, l’administration municipale, mes joueurs, mon conseil d’administration, mon voisin, le curé, ma femme et mes enfants… »

« Je me demande quelle est l’ambition de ce procureur de la Fédération. Veut-il absolument devenir procureur général? Quand il s’agit de football, il ne devrait parler que de football. S’il ne connaît pas la situation, pourquoi s’en mêle-t-il? »

« En fait, il faudrait demander à un avocat s’il ne me cause pas de préjudice en disant toutes ces choses, » suggère-t-il avec un clin d’œil dans la salle de presse.

Vanhaezebrouck considère ses déclarations comme faisant partie de la liberté d’expression. Il termine son plaidoyer en offrant un conseil avisé aux journalistes.

« Faites attention si vous écrivez quelque chose demain sur le procureur de la Fédération ou sur le Département des arbitres… »

Dans le monde du football, où les passions s’enflamment et où chaque décision peut être scrutée sous un prisme émotionnel, il est impératif que les figures d’autorité, telles que le procureur de la Fédération, maintiennent une posture neutre et équitable. Les entraîneurs comme Hein Vanhaezebrouck ne sont pas seulement des stratèges du terrain, mais aussi des voix puissantes qui résonnent dans l’arène publique. Ils doivent jongler entre leur sens aigu de la compétition et la nécessité de respecter les institutions qui président au bon déroulé des matchs. Cet épisode n’est qu’un reflet des tensions continuelles entre ces deux mondes, dont l’équilibre reste toujours précaire.

