Le jeune Ilenikhena (17 ans) envoie définitivement Anvers en Play-off I après une victoire étriquée contre Courtrai

Antwerp s’impose à Courtrai et sécurise sa place en Champions’ Play-offs

Antwerp a fait ce qu’il devait faire contre Courtrai : gagner. Pas plus, pas moins. Le jeune George Ilenikhena a marqué à la demi-heure de jeu le seul et unique but pour le champion de Belgique, qui assure ainsi sa participation aux Champions’ Play-offs. Est-ce le coup de grâce pour Courtrai, qui a désormais besoin d’un demi-miracle ?

Résumé de KV Courtrai – Antwerp :

Moment clé : Face à un Courtrai offensivement impuissant, Antwerp, dominant, doit avant tout percer la défense. Réussite après un peu plus d’une demi-heure avec une belle action collective, conclue par George Ilenikhena .

Face à un Courtrai offensivement impuissant, Antwerp, dominant, doit avant tout percer la défense. Réussite après un peu plus d’une demi-heure avec une belle action collective, conclue par . Homme du match : Malgré une nette domination, Antwerp n’a pu marquer qu’une seule fois dans le stade des Éperons d’Or. Le but de George Ilenikhena est donc d’autant plus précieux, c’est sa 8ème réalisation en championnat.

Malgré une nette domination, Antwerp n’a pu marquer qu’une seule fois dans le stade des Éperons d’Or. Le but de est donc d’autant plus précieux, c’est sa 8ème réalisation en championnat. À noter : Jean Butez réalise son 12ème match sans encaisser de but, sans avoir eu beaucoup à faire. Après 29 journées, le gardien d’Antwerp détient le record du plus grand nombre de clean sheets, juste devant Gaëtan Coucke de KV Mechelen avec 10.

Ilenikhena concrétise la domination d’Antwerp

Antwerp, sans Janssen ni Keita, désirait dans le stade des Éperons d’Or garantir sa place en Champions’ Play-offs et poussait immédiatement Courtrai dans ses retranchements. Malgré beaucoup de possession et une domination à sens unique, les occasions se faisaient rares.

Peu après la demi-heure, Antwerp concrétisait sa domination par une action de grande qualité orchestrée sur plusieurs relais, conclue par Ejuke au second poteau où Ilenikhena reprenait directement. La balle finissait sa course en pleine lucarne, laissant Pirard sans réponse.

De l’autre côté, Butez observait essentiellement la partie. Il dût intervenir promptement quand Davies se trouvait en position favorable dans la surface, mais à part cela, Courtrai était quasiment inexistant en attaque.

Juste avant la pause, Courtrai évitait de justesse le 0-2 lorsque Pirard sauvait magistralement une tête d’Alderweireld.

Alderweireld manque de doubler la mise

La deuxième mi-temps reproduisait la première. Antwerp dominait et Courtrai ne pesait pas. Ondrejka mettait à deux reprises Pirard à l’épreuve, mais le portier de KVK ne fléchissait pas.

Lorsque Pirard était battu par un coup de tête d’Alderweireld, la barre transversale venait au secours de l’équipe locale. L’objectif du 0-2 restait dans l’air et sur un service de Bataille, Ondrejka parvenait également à trouver les filets en fin de match, mais son but était annulé pour une main.

Ainsi, malgré une nette supériorité, Antwerp se contentait d’une courte avance. Mais le match ne perdait pas en intensité. Un tir lointain de l’entrant Kangwa sifflant au-dessus était tout ce que pouvait proposer Courtrai.

Van Bommel : « On aurait dû conclure plus tôt »

Freyr Alexandersson (entraîneur de KV Courtrai) : « Ce fut un match difficile, comme nous l’avions anticipé. Je suis satisfait de la mentalité, les gars ont réussi à nous maintenir dans le match. À la fin, nous avons même réussi à mettre Antwerp sous pression. Sans créer d’opportunités significatives, mais nous avions alors le momentum. Si vous survivez à des moments difficiles contre un adversaire plus fort, tout peut encore arriver. Mais pour cela, il faut être clinique, et nous ne l’étions pas. La semaine prochaine, nous ferons de notre mieux contre Anderlecht, une équipe très forte. »

« Ce fut un match difficile, comme nous l’avions anticipé. Je suis satisfait de la mentalité, les gars ont réussi à nous maintenir dans le match. À la fin, nous avons même réussi à mettre Antwerp sous pression. Sans créer d’opportunités significatives, mais nous avions alors le momentum. Si vous survivez à des moments difficiles contre un adversaire plus fort, tout peut encore arriver. Mais pour cela, il faut être clinique, et nous ne l’étions pas. La semaine prochaine, nous ferons de notre mieux contre Anderlecht, une équipe très forte. » Mark van Bommel (entraîneur d’Antwerp) : « C’était un très bon match de notre part, nous avons joué très concentrés. À la fin, nous avons donné quelques occasions dangereuses. Nous aurions dû décider du match beaucoup plus tôt. 82% de possession sur ce terrain difficile en dit long. Nous étions immédiatement bien dans le match et nous sommes restés calmes. Quand les choses deviennent difficiles, vous devez parfois jouer long. C’était très discipliné et c’est dommage que dans les dernières minutes, il y ait eu un peu de nervosité du côté de Courtrai, sans qu’ils ne soient réellement dangereux. »

L’Antwerp démontre une fois de plus pourquoi ils méritent leur place parmi les prétendants au titre, avec une gestion de match remarquable et une maîtrise digne d’une équipe championne. Ce résultat constitue un véritable signal d’alerte pour les concurrents qui luttent pour les sommets du football belge. Alors que la fin de la saison approche, chaque performance et chaque point devient crucial dans la quête de la gloire et du succès européen.