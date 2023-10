Kevin et Alexis Mac Allister s’amusent avant le duel à Anfield : « J’espère que tu vas abandonner, petit frère ».

« Tu ne dois pas t’entraîner, en fait, tu as l’air d’être en vacances ? Tu as l’air d’être en vacances ? », demande aussitôt Alexis à son frère, qui traîne dans le canapé avec un yerba mate – La fameuse boisson de Messi – qu’il prend dans sa main.

Tel père, tel fils



Ce soir marque un nouveau sommet pour la famille Mac Allister, dont l’ADN est imprégné de football. Le père, Carlos Mac Allister, a joué au football avec Boca Juniors et l’équipe nationale argentine, toujours avec Maradona à ses côtés.

« Le football est dans notre sang et dans nos gènes », déclare Kevin. « Regarder notre père jouer au football et se faire applaudir par les supporters nous a donné à tous les trois le goût du ballon rond.

Trois ? Oui, il y a un troisième frère Mac Allister, également footballeur professionnel. Vous connaissiez déjà Alexis et Kevin, mais Francis Mac Allister, l’aîné des trois, est également professionnel au Rosario Central, en Argentine.

« Depuis l’enfance, nous jouons au football ensemble. Nous étions inséparables et nous pouvions toujours nous entraider en paroles et en actes. Non seulement cela nous a donné de bons souvenirs, mais cela a aussi été très important pour notre développement en tant que joueurs », ajoute le plus jeune.

La question qui se pose inévitablement est la suivante : qui a été le meilleur enfant ?

« Aucun de nous deux », répond Kevin avec un clin d’œil. « Francis a toujours été le meilleur joueur lorsqu’il était jeune.