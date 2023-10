« Il est temps pour Deila de se ressaisir, des matches importants se profilent pour le Club »

Vandenbempt en quelques mots :



La nervosité du Club Brugge s’accroît



Après plus de trois mois de travail avec son noyau, l’entraîneur Ronny Deila ne sait toujours pas exactement comment faire pour que cette équipe joue au football, défende et soit performante.

Mais un mois plus tard, le bilan est le suivant : 1 victoire en 7 matchs, 4 1-1 d’affilée, 10 matchs sans victoire, etc.

Le mois d’août, mois de préparation avec tous ces nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et la pression des matches européens, s’est plutôt bien passé pour le Club Brugge. Il ne restait donc plus qu’à espérer.

Le Club de Bruges jouera également contre l’Antwerp et l’Union et deux autres matches européens importants dans les prochains mois. Il est grand temps que l’entraîneur se ressaisisse.

Parfois très bons, avec beaucoup de pression et d’occasions, comme hier dans le quatrième quart-temps. Ensuite, on pense qu’ils se sont effondrés. Mais après le 1-1 de STVV, le silence s’est installé.

La porte arrière de Genk reste grande ouverte, alors on ne peut pas gagner



Genk a également fait jeu égal, 3-3 à domicile pour la 2e semaine consécutive, contre la lanterne rouge Westerlo. Et ensuite, c’est la colère contre l’arbitre. C’est toujours plus facile et on ne se concentre pas sur ses propres échecs, bien sûr.

Car pour moi, le carton rouge infligé à Baah n’est pas la cause de la perte de points. Même si j’ai également pensé que le carton rouge était beaucoup trop sévère et que l’arbitre a donné une explication étrange.

J’ai pensé que le jaune était de mise, puisque deux coups ont été donnés de toute façon. Le résultat aurait été le même puisqu’il avait déjà reçu un carton jaune.

Je pense qu’il serait plus utile pour Genk de se demander pourquoi il a marqué 3 buts lors de deux matchs à domicile consécutifs et que cela ne suffit pas pour gagner.

Pourquoi concède-t-il 3 buts et un adversaire dans une période où Genk joue vraiment bien au football et domine peut encore être dangereux. Et peut marquer, comme Westerlo hier, qui est après tout dernier au classement et n’est pas une équipe débordante de confiance.

Hier, malgré le manque d’effectif, le Racing Genk était en position de force après la mi-temps. Si vous défendez un peu plus groupé, vous pouvez utiliser la vitesse et l’ingéniosité de la contre-attaque pour tuer Westerlo.

Mais elle a mal défendu à deux reprises. Cela fait maintenant 4 victoires en 16 matches officiels. Il se peut que vous ayez encore joué un excellent football, comme Genk l’a fait à plusieurs reprises. Et en marquant beaucoup de buts, 9 lors des 4 derniers matches, c’est une bonne moyenne.

Mais si la porte arrière reste grande ouverte, vous ne pouvez pas gagner de matches.