Les avantages pour la santé de l’amande vous surprendront

Parmi les nombreux avantages pour la santé que procurent les amandes, il y en a un que vous ne connaissez peut-être pas. C’est la capacité de ce fruit à aider à maintenir un niveau de pression artérielle sain. C’est un énorme avantage pour les personnes qui ont des antécédents d’hypertension artérielle. Il aide également à réduire l’appétit et à améliorer les niveaux de lipides.

Réduire la tension artérielle

Inclure les amandes dans votre alimentation est un excellent moyen de réduire la tension artérielle. Ces noix contiennent de grandes quantités de potassium, de protéines, de graisses insaturées et de fibres. Ils sont également riches en antioxydants et en minéraux.

En plus de contenir des nutriments pour aider à abaisser la tension artérielle, ils peuvent augmenter vos acides gras oméga-3. Ils sont également bons pour la santé cardiaque et peuvent même aider à prévenir les maladies coronariennes.

Des chercheurs de l’Université Aston de Birmingham, au Royaume-Uni, ont étudié les effets d’un régime enrichi en amandes à court terme sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Ils ont recruté 45 volontaires en surpoids et leur ont demandé de suivre un régime américain typique pendant deux semaines.

Améliorer les niveaux de lipides

L’utilisation d’amandes dans le cadre d’une alimentation saine peut aider à améliorer les niveaux de lipides. Le fruit gras est riche en vitamines et minéraux, ainsi qu’en polyphénols, un type d’antioxydant. Il est également riche en graisses insaturées. Il contient de la vitamine E, qui peut aider à abaisser la tension artérielle. C’est un excellent choix pour une collation saine.

Plusieurs études ont étudié le potentiel des amandes pour améliorer les niveaux de lipides. Ils ont découvert qu’une dose quotidienne d’au moins 45 grammes d’amandes améliorait le cholestérol total, le LDL-C et le HDL-C. Ils ont également découvert que les amandes réduisaient considérablement les triglycérides. Cependant, les bienfaits des amandes dépendent de la dose.

Limitez votre appétit

L’ajout d’amandes à votre alimentation peut réduire votre appétit et vous aider à suivre un régime alimentaire sain. Ils regorgent de protéines et de fibres et contiennent des graisses saines qui peuvent vous aider à rester rassasié plus longtemps. Prendre le temps de mâcher des amandes peut également améliorer la libération d’hormones qui favorisent la satiété.

Des recherches antérieures ont montré qu’une collation d’amandes supprime le désir d’aliments riches en énergie, ce qui pourrait être une stratégie utile dans la gestion du poids. Des chercheurs de l’Université d’Australie du Sud ont étudié 140 adultes obèses. Ils ont mené une conception croisée randomisée contrebalancée pour étudier les effets de la consommation d’amandes.

Combattre l’acné

Que vous souffriez d’acné ou que vous essayiez simplement de garder votre peau éclatante, les amandes peuvent faire des merveilles pour votre teint. Les noix sont riches en vitamines, en antioxydants et en composés anti-inflammatoires qui peuvent garder votre peau sans imperfections.

Cependant, vous devez être prudent lorsque vous les mangez. Ils contiennent beaucoup de lectines, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs.

Ils contiennent également de nombreux antioxydants, tels que la vitamine E, qui peuvent aider à garder votre peau claire. Et ils sont une bonne source de cuivre, un minéral essentiel pour une peau saine.

Bien que les amandes se soient avérées bonnes pour votre peau, le jury ne sait toujours pas si elles fonctionnent réellement pour améliorer votre peau.

Augmenter les électrolytes dans le corps

Augmentez les électrolytes dans le corps avec des amandes, qui sont une excellente source de magnésium et de potassium. Ces minéraux sont nécessaires au corps humain pour la santé des os et le bon fonctionnement de nos muscles. Ces nutriments sont également importants pour réduire le stress et augmenter l’efficacité du sommeil.

Ces minéraux peuvent être trouvés dans des aliments comme les noix, les légumes et les fruits. Un régime alimentaire complet est le meilleur moyen de reconstituer vos électrolytes. Ces aliments fournissent également d’autres nutriments.

Les amandes sont une excellente source de calcium, de fer et de magnésium. Ils sont également riches en vitamine E, qui peut lutter contre les maladies.

L’eau de coco est une excellente source d’hydratation et d’électrolytes. Il est rempli de minéraux essentiels et n’ajoute pas de calories. Il a des saveurs douces et il est facile à boire autant que vous le souhaitez.