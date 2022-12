Avantages pour la santé de Quark révélés

Malgré sa densité énergétique relativement faible, le fromage blanc est un aliment savoureux qui offre une variété d’avantages. Si vous suivez un régime pauvre en glucides ou si vous cherchez à augmenter votre apport en calcium, ce fromage riche en protéines est un excellent choix. L’ajouter aux soupes et aux currys ajoutera une texture crémeuse et des protéines supplémentaires.

En fait, une portion de 50 grammes de quark offre 290 mg de calcium, ce qui en fait une excellente source de minéraux pour la formation des os. C’est aussi une bonne source de vitamine A, B6 et B12. Cela signifie que le quark vous aidera à rester bien nourri et en bonne santé.

Outre la teneur en calcium, le quark peut également aider à réparer les muscles et le tissu conjonctif. Il contient de la leucine, un acide aminé à chaîne ramifiée qui aide à la synthèse des protéines musculaires. Cela fait du fromage blanc un excellent ajout à un repas végétarien.

En plus d’être un aliment riche en nutriments, le quark peut être plus facile à digérer que certains autres produits laitiers. Les bonnes bactéries présentes dans ce produit peuvent favoriser la digestion et l’absorption des nutriments. Ils sont également utiles pour soutenir le système immunitaire. Les athlètes qui mangent fréquemment des aliments fermentés sont capables de renforcer leur système immunitaire, ce qui peut les aider à rester en bonne santé et à mieux performer.

De même, une étude récente a révélé que la consommation de produits contenant des cultures vivantes peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, ils peuvent abaisser la tension artérielle et augmenter le nombre de microbes intestinaux bénéfiques. De nombreuses études ont montré que l’introduction de produits laitiers lacto-fermentés dans l’alimentation peut aider à améliorer la flore intestinale et à la réapprovisionner en bactéries saines.

On pense également que ces probiotiques peuvent réduire les risques de développer une détresse gastro-intestinale pendant l’exercice. Et si vous essayez de maintenir un poids santé, consommer plus d’aliments contenant des probiotiques peut avoir un impact significatif sur votre tour de taille.

Un autre avantage du quark est qu’il est naturellement riche en protéines. Cela est dû au fait qu’il s’agit d’un fromage de culture. C’est aussi une bonne source, surtout lorsqu’il est fait avec du lait entier, de potassium, de vitamine A et de vitamine D. Comparé à d’autres produits laitiers, le fromage blanc est généralement faible en gras.

Quark est un excellent choix pour tout régime alimentaire. Il peut être utilisé dans des recettes salées ou sucrées. C’est une collation facile ou même un repas rapide. En fait, il est considéré comme un aliment « satisfaisant » car il a un taux élevé de protéines. Vous pouvez aussi l’utiliser en pâtisserie. Il fonctionne avec une variété de recettes, y compris les biscuits, les crêpes, les muffins et les omelettes.

En plus de sa teneur en protéines et en fibres, le fromage blanc est également une bonne source de vitamines et de minéraux. Il contient tous les acides aminés essentiels, y compris l’arginine, la lysine et la leucine. Ceci est important car les protéines jouent un rôle important pour vous garder rassasié. Il aide également à réparer le tissu conjonctif, ce qui peut conduire à une récupération plus rapide et à une meilleure performance sportive.

De plus, les avantages pour la santé du quark peuvent être plus importants que vous ne le pensez. Il peut s’agir d’un aliment rassasiant idéal pour les athlètes, les végétariens et tous ceux qui souhaitent obtenir leur dose quotidienne de protéines.