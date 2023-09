Inter Miami : la MLS côtoie Messi, la Liga le pleure

Avec l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami cet été, la Major League Soccer connaît un regain de popularité, tant dans les stades qu’à la télévision. A l’inverse, la Liga, en difficulté, regrette la décision de l’Argentin de refuser le FC Barcelone. Lionel Messi s’amuse avec l’Inter Miami. Lionel Messi s’amuse avec l’Inter Miami ! En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin dernier, l’attaquant de 36 ans a décidé de rejoindre la franchise floridienne. Sur le plan sportif, l’international argentin a retrouvé le chemin de la victoire en Coupe de la Ligue et de belles performances en Major League Soccer (11 buts et 5 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues).

La MLS décolle grâce à Messi !

Sans surprise, l’arrivée de Messi a permis au championnat américain de décoller. Nelson Rodriguez, vice-président de la MLS, a souligné l’impact XXL de l’Albiceleste dans une interview au quotidien Olé jeudi. « L’arrivée de Messi, c’est autre chose (par rapport à l’impact de Beckham). Personnellement, je disais à mes collègues qu’ils ne pouvaient pas imaginer l’impact de Messi. Les chiffres sont incroyables. Et cet impact continuera à se faire sentir pendant les 10, 15 ou 20 prochaines années. Son talent est impressionnant ; pour moi, il est unique », a-t-il admiré. Outre l’attrait évident de voir La Pulga en action dans les stades américains, Apple, le diffuseur des matchs de MLS, a connu un véritable boom grâce à Messi : une augmentation de 280% des abonnements le jour où il a signé à Miami. « Chez Apple, après l’accord de cette année, les trois matchs les plus regardés sont les trois premiers de Messi. À Los Angeles, un billet pour voir Messi coûte plus cher qu’un abonnement pour voir l’équipe locale tout au long de l’année. Les chiffres sont fous », insiste M. Rodriguez.

La Liga sans l’argentin

Le développement de la MLS contraste avec les grandes difficultés de la Liga. Alors que le championnat espagnol a perdu de son attrait auprès des supporters avec le départ de nombreuses stars ces dernières années, le président de la Liga, Javier Tebas, n’a pas caché sa déception face à la décision de Messi de quitter Barcelone pour Miami. « Messi n’a pas terminé sa carrière en Liga parce que Leo et Barcelone n’ont pas trouvé d’accord. Je m’attendais vraiment à ce qu’il termine sa carrière en Espagne. Cela aurait été mieux pour lui, pour moi et pour Barcelone », a-t-il avoué. A l’heure où le football espagnol est en chute libre, Messi fait du bien à la MLS…