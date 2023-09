La Pro League propose un plan d’action sur le football et la responsabilité sociale : « Il faut exploiter nos forces

Des indicateurs et des objectifs ont été mis en place pour chaque pilier. Ceci afin de permettre à la ligue et au monde extérieur d’évaluer la politique.

Dans le même temps, elle souhaite également travailler sur la durabilité : les émissions de CO2 doivent être réduites et des matériaux plus durables doivent être utilisés.

Au cours de l’émission, des acteurs du monde du football – politiciens, responsables communautaires de clubs et dirigeants d’organisations de défense des droits – ont partagé leurs expériences et leurs meilleures pratiques.

Les piliers – inclusion, égalité, accessibilité, bien-être et santé et durabilité environnementale – ont été examinés en détail par des agences externes.

Lorin Parys, PDG de la Pro League, a également appelé à une conférence interministérielle pour le football professionnel. « La Belgique en a besoin, car personne n’a actuellement de vision globale pour tous les domaines du football professionnel », a déclaré M. Parys.

Lors de la discussion de clôture de la présentation du plan d’action Football & ; Social Responsibility, le CEO a fait remarquer qu’en Belgique, il est difficile d’avoir une vue d’ensemble de tout ce que le football couvre. De même, il est compliqué d’obtenir une vision globale de la part d’un gouvernement, raison pour laquelle la Pro League a élaboré le plan politique.

« Nous avons des liens avec presque tous les domaines politiques et nous interagissons avec presque tous les niveaux politiques, du local au fédéral. Personne ne garde un œil sur la situation globale », a-t-il déclaré.

Lors d’une telle conférence interministérielle, les consultations et les politiques pourraient être formulées plus rapidement. Caroline Gennez (Vooruit), ministre fédérale de la Coopération au développement et de la Politique des métropoles, était présente lors de la table ronde et a estimé que la proposition de Parys était une bonne idée.

« Nous devons nous débarrasser des barrières. Il lui semble judicieux d’étendre le contrat social proposé par le football professionnel à la KBVB et aux ailes régionales.