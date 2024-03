La Gantoise a besoin d’un « 6 sur 6 » pour atteindre le top 6 : « Étrangement, cela pourrait être plus facile contre l’Union »

Une rencontre périlleuse à l’Union

Avec un déplacement à l’Union Saint-Gilloise, l’AA Gand se trouve face à un défi de taille. « Nous sommes préparés à tout donner, mais nous sommes suffisamment réalistes pour savoir que ce ne sera pas évident contre l’Union », confie Hein Vanhaezebrouck. « L’effervescence autour de cette équipe dure depuis trois ans. C’est une formation impressionnante, et la chance semble également être de leur côté. »

Une série d’invincibilité impressionnante pour l’Union

L’Union n’a plus connu la défaite dans le championnat belge depuis septembre. « C’est assurément un match difficile. Mais dans notre situation actuelle, peut-être que chaque rencontre est un défi. »

La pression du résultat contre les équipes de queue

« Si nous étions face à une équipe de bas de tableau, la pression serait encore plus grande. Car dans ce cas, une victoire est impérative et on ne dispose d’aucune excuse. Étrangement, il est peut-être plus facile de jouer contre l’Union. »



Alors que l’AA Gent se prépare à entrer dans l’arène contre l’un des géants du championnat belge, la tâche ne sera pas aisée. La série d’invincibilité de l’Union est la preuve de leur force collective et du défi qui attend les Gantois. Cependant, le football est un sport où le courage et la détermination peuvent renverser des montagnes. Les supporters attendront de voir si leurs joueurs pourront s’élever au niveau de l’adversité et écrire une page supplémentaire dans l’histoire du club. Une chose est sûre, de telles rencontres sont le ciment de la passion qui anime le monde du football.