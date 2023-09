Extra Time sur les numéros du dos : « A Sparta, pas de numéros bizarres, juste 1 à 11, j’aime ça ».

Le panel a abordé les questions suivantes : pourquoi ce changement, quelle est la valeur émotionnelle d’un numéro de dossard ? « Cela donne peut-être un certain statut », a estimé Youri Mulder. « Certains joueurs en ont besoin. Le numéro 10 est le numéro après tout. Et rapporte un million d’euros de plus sur transfermarkt.be, plaisante Joos.

Mulder : « Cela n’a jamais eu beaucoup d’importance pour moi. J’avais le numéro 9, le numéro de l’attaquant. Mais si on me disait : ‘Cette année, nous donnerons le numéro 9 à quelqu’un d’autre’, tu ne serais peut-être plus le premier attaquant ».

« C’est bien quand on le réclame et qu’on l’obtient, on se sent comme le numéro 10 de l’équipe ».

Peter Vandenbempt pense que c’est ce qui a motivé ce choix : « Les gens veulent lui donner plus de responsabilités. Je pense que cela lui va bien, c’est un numéro qui lui convient ».