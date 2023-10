Vanhaezebrouck explique pourquoi Orban est plus souvent sur le banc : « Même à l’entraînement, les ballons ne volent pas ».

Les balles ne rentrent-elles plus doucement là aussi ? « Non.

Il n’y a plus de boulons avec Orban. Et son entraîneur Hein Vanhaezebrouck le voit également revenir chaque jour sur le terrain d’entraînement.

Mais l’ancien attaquant de Buffalo a complètement disparu ces dernières semaines. Il n’a pas marqué lors de ses six derniers matches et a écopé d’un carton rouge contre Eupen.

Il n’y a pas que le score an sich, même dans le jeu, Orban n’est plus l’accélérateur de particules qu’il a souvent été pour les Buffalos.

Ce genre de chose s’immisce dans la tête de tous les joueurs.

Surtout avec quelqu’un comme Orban qui vit de ses objectifs. « Gift est un optimiste, mais on sent que ça joue avec lui », sait aussi Vanhaezebrouck.

Pourtant, l’entraîneur n’a aucunement l’intention de laisser tomber son joueur.

« Nous travaillons intensivement avec lui pour qu’il retrouve son niveau antérieur. Par exemple, nous lui montrons des photos de ce qu’il fait ou faisait bien et nous discutons avec lui des choses qui fonctionnaient auparavant. Il est possible qu’il le reprenne. Et s’il le fait, il peut en ressortir plus fort en tant que jeune joueur ».

Mais avec Fofana, Cuypers, Tissoudali et Hjulsager comme concurrents, il devra encore sortir de sa torpeur avec fermeté.

« Il doit juste être très conscient qu’il doit faire un effort supplémentaire. Quand tout va naturellement et que vous marquez tout le temps, vous pouvez déjà parfois vous permettre de ne rien faire de plus pour l’équipe. Il doit maintenant faire cet effort pour fonctionner au sein de l’équipe.