Peter Vandenbempt salue le « langage fort » de Riemer : « Cela montre que la barre est beaucoup plus haute à Anderlecht ».

« L’Union a du mal à marquer des points »



Genk a gagné avec un peu de chance et un très bon gardien de but, Maarten Vandevoordt. Si le sélectionneur national Tedesco fait toujours appel à 4 gardiens à l’avenir, Vandevoordt devrait déjà y être.

Être bien meilleur, avoir beaucoup d’occasions et perdre quand même. Nulle part ailleurs qu’à Genk, on ne sait mieux ce que cela signifie.

L’Union a enregistré 27 tentatives de but contre Genk, dont seulement 4 entre les poteaux. Mais bien sûr, on ne peut marquer qu’avec des ballons entre les poteaux.

« Miracle que Cuypers et Orban n’aient pas pu marquer pendant un certain temps »



Gent a donc marqué trop peu de buts valables hier, puisque 3 ont été refusés pour hors-jeu. Gent a eu 22 tentatives de but et n’a marqué qu’une seule fois.

Que Orban et Cuypers recommencent à marquer est aussi certain qu’il pleuvra sur nous cette semaine.

Mais Cuypers et Orban n’ont pas réussi à marquer respectivement 4 et 5 matches d’affilée. Si l’on tient compte de leurs excellentes statistiques, cela tient du miracle.

« C’est bien que Riemer l’ait nommé pour la première fois »



Le fait marquant de la journée a été le langage virulent de l’entraîneur d’Anderlecht, Brian Riemer, après la rencontre.

Il n’était même pas satisfait de ce but tardif, c’était un « désastre », qualifiant le niveau d' »inacceptable », de « sous-dimensionné », d' »immature » et de « bien en dessous de ce que je veux voir de la part de cette équipe ».

Le fait que Riemer, toujours positif, ait dit tout cela est frappant et rafraîchissant. En effet, la situation n’était pas pire hier que lors d’un certain nombre d’autres matches, surtout à l’extérieur.

Mais cela indique, espérons-le, que grâce à ces transferts et à l’injection de qualité, la barre est désormais beaucoup plus haute. Et que l’entraîneur attend de son équipe un football meilleur, plus rapide, plus propre et plus offensif.

Riemer devra peut-être changer de position et mettre d’autres joueurs sur le terrain pour cela dans un avenir proche.

Cela peut prendre un certain temps jusqu’à ce que les retardataires soient à nouveau en pleine possession de leurs moyens et intégrés. Mais cela ne devrait pas prendre des semaines non plus.

Anderlecht doit évoluer non seulement en termes de résultats vers le club qu’il a été, mais aussi vers un football plus dominant.

Il est bon que Riemer l’ait nommé pour la première fois. Il ne peut pas faire autrement non plus.