Le Standard peut à nouveau respirer grâce à sa première victoire de la saison à Eupen

Eupen – Le standard en bref :



Double uppercut pour Eupen juste avant la mi-temps



Eupen était tellement énervé qu’une minute plus tard, Paeshuyse donnait simplement le ballon à Kawabe en retrait. Le Japonais se réjouissait de ce cadeau et plaçait le ballon dans la lucarne opposée : 0-2.

Une première mi-temps pauvre en occasions se dirigeait donc vers un 0-0 logique, mais le diable était dans la queue. Davidson faisait une mauvaise passe en profondeur et Kanga en profitait. D’un tir croisé, l’attaquant éliminait Slonina.

Le Standard, revigoré, se montrait plus enthousiaste, mais l’impuissance offensive ne semblait pas encore avoir été corrigée. Ce n’est qu’après plus d’une demi-heure que Djenepo ajoutait du piquant en dribblant délicieusement trois joueurs, mais le nouveau venu ne parvenait pas à conclure à bout portant.

Carl Hoefkens a demandé et obtenu des renforts au Standard après le maigre 3 en 18. Il n’est donc pas surprenant que les nouveaux venus Djenepo Moussa, Isaac Hayden et Kamal Sowah aient été immédiatement titularisés. Au total, Hoefkens a même procédé à plus de six remplacements.

Bodart et Sowah assurent la victoire de Liège



La double avance soudaine a provoqué un certain relâchement pour le Standard au début de la seconde mi-temps. Après une perte de balle négligée de Liège, Charles-Cook se retrouvait soudainement face à Arnaud Bodart. Heureusement pour les visiteurs, Bodart était vigilant et empêchait le but égalisateur.

Le Standard reprenait peu à peu le contrôle et à vingt minutes de la fin, Kanga était tout près de marquer 0-3. Slonina y mettait un terme. Cinq minutes plus tard, les visiteurs marquaient. Sur une passe de Canak, Sowah, prêté par le Club Brugge, marquait son premier but pour le Standard.

Le match était joué, du moins en apparence. Mais le Standard se mettait en difficulté en fin de match. Après une perte de balle de Balikwisha, remplacé de manière spectaculaire, Finnbogason portait le score à 1-3. Dans les prolongations, Paeshuyse a même marqué le but de l’égalisation, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Le Standard s’en sortait encore, mais le match se terminait de manière mineure lorsque Alzate recevait un deuxième carton jaune pour un plongeon flashy dans la surface de réparation. La victoire n’était plus menacée, et après plus de 104 ( !) minutes, le Standard empochait ses trois premiers points de la saison.