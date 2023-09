Le STVV se hisse dans le subtop après une victoire méritée contre le KV Mechelen

Malines a débuté la rencontre sans Storm, blessé, ni Walsh, fatigué, mais ce dernier a dû démarrer rapidement lorsque Belghali s’est blessé. Walsh donnait le feu aux poudres à son équipe par son enthousiasme. Hairemans effleurait de son poing nu un centre du tout nouvel Indonésien.

Saint-Trond était déjà passé tout près d’un but à ce moment-là. Steuckers disposait de beaucoup de temps, mais n’en faisait pas assez. Son tir en échappée passait à côté. En outre, le spectacle a été long à venir en première mi-temps.

Le but de Hashioka est donc arrivé comme un coup de tonnerre. Le Japonais surprenait avec un slash qui rebondissait dans le but via le poteau. Grâce à ce coup de tonnerre, le match reprenait de la vigueur.

Le KVM cherchait assidûment l’égalisation. Cobbaut visait de peu à côté lors de son retour, Mrabti brûlait les poings de Suzuki et Schoofs ne parvenait pas non plus à tromper le gardien de Truien après une belle attaque.

Après la mi-temps, la bougie malinoise semblait éteinte. Ito soufflait la dernière flamme après une magnifique passe décisive de Steuckers. Même les remplaçants ne parvenaient pas à raviver la flamme à Malinwa.

Au contraire, c’est le STVV qui s’est mis en quête de buts, et ce presque exclusivement en la personne de Koita. Son match semblait maudit. Sur un contre en surnombre, il tirait au-dessus, puis glissait à l’heure de vérité. Même lorsqu’il s’est mis dans la position idéale, cela ne fonctionne pas.

Cela n’a finalement pas fait de différence pour Saint-Trond, qui sait enfin ce qu’est la victoire. Pour le KV Mechelen, une série de trois victoires s’achève.