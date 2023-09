Le Standard fait preuve de beaucoup d’application mais ne parvient pas à marquer contre Westerlo

Jonas De Roeck (Westerlo) : « Nous pouvons être satisfaits de ce point, nous avons été bons défensivement. Pour créer, il n’y avait pas assez de conviction, parce que nous étions trop occupés à garder le zéro. Mais le fait de ne pas prendre de but donne de la confiance, nous avons besoin de cette stabilité. Ensuite, on peut commencer à penser à l’étape suivante, à la sérénité dans la possession du ballon et à la recherche de l’homme libre. »

Carl Hoefkens (Standard) : « Je suis satisfait de ce match. Après vingt minutes difficiles, nous avons de plus en plus dicté le tempo et je suis vraiment très satisfait de notre jeu. Je vois une amélioration, je vois plus de ce que je voulais voir. Nous n’y sommes pas encore, mais c’est la seule façon d’avancer. Je suis content de tous mes joueurs, nous méritions vraiment les trois points aujourd’hui.