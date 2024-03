Anvers réalise l’essentiel au Bosuil : le détenteur de la coupe écarte aisément KV Oostende en route vers le Heizel

Antwerp contre KV Ostende : un résumé

Avec autorité, l’Antwerp a mis fin au conte de fées en Coupe de l’KV Ostende. Le détenteur du titre s’est montré trop fort pour le club de deuxième division. Ilenikhena (2 buts) et Van Den Bosch ont inscrit les buts pour des chiffres clairs. Les supporters du Great Old peuvent déjà se réjouir du duel titanesque avec le leader du championnat, Union Saint-Gilloise.

Les moments clés d’Antwerp – KV Ostende :

Moment clé : Avant même la demi-heure de jeu, le match retour était joué. Zeno Van Den Bosch marque de la tête le deuxième but d’Antwerp, envoyant les fans présents au stade Bosuil vers l’ivresse du stade Roi Baudouin. Homme du Match : L’Antwerp a montré ce soir qu’il était collectivement deux classes au-dessus de KVO. Avec deux buts décisifs, George Ilenikhena s’est tout de même couronné homme du match. Renouveler le titre ? L’Antwerp peut se préparer pour la deuxième année consécutive à un voyage vers le stade Roi Baudouin. S’il prolonge également son titre en Coupe, il sera la première équipe à réaliser cet exploit depuis le Club Bruges en 1996.

L’Antwerp a donné l’impression d’être une équipe pour laquelle le seul risque était de perdre. Les prestations timides lors du match aller sur la côte ont engendré des frustrations au sein de l’équipe. Jelle Bataille (ex-KVO) a décrit le match nul comme « une performance embarrassante ».

Malgré cette déconvenue, personne ne doutait de la qualification pour le match retour au Bosuil, une occasion à ne pas manquer.

Le dynamique Bataille a été aussi vif et malin que Janssen dans les premières minutes, sprintant et combinant sans relâche, mais un KV Ostende combatif a résisté à la première vague d’attaques.

Sur un corner, c’est Ilenikhena qui a finalement ouvert le score, réagissant le plus rapidement à une balle perdue pour propulser le 1-0 dans les filets.

Dix minutes plus tard, Van Den Bosch marquait déjà le second but en devançant Gabriel de la tête. Un avantage mérité pour les locaux, de loin supérieurs à Ostende.

Maîtrisant la partie jusqu’au coup de sifflet final, Antwerp a bloqué les derniers soubresauts de la formation de deuxième division pour sécuriser son billet pour la finale.

Ilenikhena a gâté le public local en fin de match avec un puissant coup de tête pour le 3-0. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Vincent Janssen, mais les fans préfèreront retenir la qualification pour la finale.

Comme l’année précédente, le numéro un du championnat belge peut se préparer pour l’ultime confrontation. En mai, c’est le leader du championnat, l’Union, qui se dressera sur son chemin, s’annonçant comme un rival de taille.

Mark van Bommel : « C’est ainsi que ça doit se passer pour Antwerp »

Mark van Bommel (entraîneur de l'Antwerp) : « Nous devons montrer dès le début que nous sommes l'équipe la plus forte. C'est une belle victoire. Le football doit parfois être meilleur, mais si vous regardez où nous en sommes, vous devez simplement être content. Se rendre en finale deux fois consécutives n'arrive pas souvent. Ce que fait l'Union en Europe ne change rien pour nous. Seul le cas où ils atteindraient les demi-finales pourrait reporter le match. Sinon, la Coupe de Belgique aura-t-elle la priorité ? Dimanche prochain sera à nouveau très important dans la course aux play-offs. »

Jamath Shoffner : « Toujours lutter pour la fierté »

Jamath Shoffner (entraîneur de KVO) : « Nous savions que ça serait difficile. Vous voyez la différence. L’Antwerp était tout simplement un cran au-dessus. Je suis fier de mes joueurs qui ont continué à se battre. Maintenant, l’objectif est d’assurer notre survie en championnat. Je remercie les supporters pour leur présence nombreuse ici. »

George Ilenikhena (Antwerp) : « Je suis très heureux de mes deux buts. La finale de la Coupe est un objectif important, tout comme atteindre les Champions’ Play-off. Nous sommes qualifiés pour la finale, maintenant l’étape suivante est de gagner. »

Robbie D’Haese (KV Ostende) : « Je pense que vous avez pu voir que l’Antwerp était tout simplement bien meilleur que nous. S’il y a deux buts sur des phases arrêtées, qui sont normalement nos points forts, vous savez que cela va être difficile. Nous avons tout donné, donc nous n’avons rien à nous reprocher. Je suis content pour Jelle Bataille, c’est mon meilleur ami. »

Dans un match où l’Antwerp a confirmé sa supériorité, c’est la force collective et la précision devant le but qui ont assuré un triomphe évident sur KV Ostende. George Ilenikhena et ses coéquipiers ont produit une prestation qui leur ouvre la voie vers la finale tant convoitée, étape décisive pour concrétiser leurs ambitions et inscrire leur nom dans l’histoire du football belge.

