Yari Verschaeren prolonge jusqu’en 2026 à Anderlecht : « J’ai l’impression que je n’en ai pas fini ici ».

Yari Verschaeren reste fidèle à Anderlecht. Et vice versa.

Le jeune produit des mauves et blancs court autour de Neerpede depuis l’âge de neuf ans et pourrait déjà prolonger son séjour jusqu’en 2026. Ainsi, le club a annoncé aujourd’hui que le milieu offensif a signé une prolongation de contrat.

Un soulagement pour Verschaeren, qui se remet actuellement d’une blessure aux ligaments croisés.

« Ce n’est certainement pas une situation idéale lorsque vous souffrez d’une blessure et que vous êtes mis à l’écart dans la dernière année de votre contrat », a-t-il également expliqué dans un communiqué. « Je suis donc très heureux que nous soyons parvenus assez rapidement à un accord sur l’avenir.

« J’ai toujours aimé être ici, Anderlecht est mon club et j’ai l’impression que je n’en ai pas fini avec lui. Je suis également heureux du respect et de la confiance que j’ai ressentis de la part de la direction, ce qui me donne un élan supplémentaire pour donner encore plus à ce club. »