Le KAA Gent n’arrive pas à faire sauter le verrou de la porte ukrainienne contre le Zorja Luhansk

Hein Vanhaezebrouck : « Nous avons apporté beaucoup trop peu de qualité au ballon aujourd’hui. C’était trop lent, nous avons joué de manière trop latérale et nous avons pris trop peu d’initiatives. C’est alors que cela devient difficile. Surtout quand vous dépendez toujours de quelques gars, c’est trop peu pour faire la différence. Aujourd’hui, nous n’avons pas été assez nombreux à atteindre le niveau nécessaire pour repartir avec trois points. L’idéal aurait été de commencer avec trois points, mais c’est l’Europe et rien n’est simple en Europe. C’est une occasion manquée.

Hugo Cuypers : « Je suis très déçu que nous ne puissions ramener qu’un point, car il y avait vraiment plus à faire. Par moments, c’était un peu trop lent ou la dernière passe n’était pas assez bonne, mais ce sont des choses dont nous devons tirer des leçons. Et le fait que nous ayons joué dans un stade vide ? En tant que professionnel, il faut savoir faire abstraction de cela et se contenter de jouer son match. Certes, nous avons manqué d’intensité, ce qui fait qu’il nous a parfois manqué un mètre. Mais le mérite en revient tout simplement à l’adversaire qui a su rester fermé tout au long du match. Nous n’avons jamais pu trouver la bonne solution.

Sven Kums : « Ce match nous a un peu rappelé l’époque de la Corona, dans un stade aussi vide. Nous le savions à l’avance, mais il est évident que l’on veut toujours jouer devant un stade plein. Mais je ne sais pas si c’est à cause de cela. Par moments, c’était trop lent et il n’y avait pas assez de mouvement, mais surtout, techniquement, ce n’était pas bon. Je ne sais pas si le terrain a joué un rôle, mais techniquement c’était insuffisant pour prendre 3 points contre une équipe qui tenait bien en bloc. Quand on a une avance, il faut toujours la garder. On fait toujours des mauvais matches, mais en tant qu’équipe, il faut les gagner.