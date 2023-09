Le Racing Genk a pris deux longueurs d’avance sur la Fiorentina, en empêchant le 3-2 à la minute 96.

Wouter Vrancken ne pouvait qu’être satisfait du match nul contre la Fiorentina, finaliste de la Conference League l’année dernière.

« A l’avance, on signerait pour ce résultat, mais si vous voyez le match et qu’une équipe devait gagner, c’était nous », a estimé l’entraîneur du Racing Genk.

« En dehors de ces phases de stagnation, nous n’avons pratiquement rien concédé, nous avons poussé et mis en place beaucoup de bonnes combinaisons sur le tapis.

« Nous avons toujours cherché la solution footballistique et, physiquement, nous avons aussi eu le dessus à la fin. C’est dommage de ne pas avoir gagné ».

Dans les derniers instants, le Racing Genk et la Fiorentina se sont encore lancés à l’assaut du terrain.

« J’avais déjà parlé à leur entraîneur (Vincenzo Italiano, ndlr) et je pense que nous aimons tous les deux l’énergie dans le jeu et la recherche de buts et d’occasions », a déclaré Vrancken.

« Si vous pensez tous les deux de cette manière, vous pouvez obtenir de grands matchs comme aujourd’hui.

Même si les Italiens ont joué très méchamment par moments en deuxième mi-temps.

« Ils ont également eu l’impression, à un moment donné, que nous avions le dessus. On ne peut alors plus jouer ouvertement. En tout cas, cela ne m’a pas irrité, mais j’ai apprécié ce que les garçons ont fait.

Que pense Vrancken des buts contre lors des arrêts de jeu ?

« On sait que cela peut arriver, mais on est déçu de prendre des buts de cette façon. Nous avons continué à chercher des buts contre une équipe très forte. C’est certainement quelque chose dont on peut être fier », a-t-il conclu.