Arsenal se maintient en tête après une victoire à l’arraché face à Brentford

Arsenal est parvenu à conserver ses pieds sur terre. L’équipe de Mikel Arteta, qui semait la terreur dans la Premier League ces dernières semaines avec une succession de scores écrasants, a été étrangement silencieuse contre Brentford. Ce n’est qu’à la 87e minute que Kai Havertz, renaissant, a marqué le but décisif de la victoire.

Brentford se présente probablement sans grande confiance sur le terrain aujourd’hui, son adversaire Arsenal étant actuellement l’équipe en forme de la Premier League. Les résultats récents en témoignent : 0-6 contre West Ham, 0-5 contre Burnley, 4-1 contre Newcastle et 0-6 contre Sheffield. Et dès la 19e minute, Declan Rice, qui a envoyé un centre parfaitement mesuré contre le filet, semblait déjà lancer la machine à buts. Cependant, il n’y a pas eu de défilé d’occasions pour l’équipe d’Arteta cette fois-ci. À l’approche de la mi-temps, Brentford a asséné un retour à la réalité avec Yoane Wissa qui a puni impitoyablement une erreur du gardien d’Arsenal, Ramsdale (voir ci-dessous).

Que cela ait été un match difficile pour Arsenal était aussi mérite de Brentford qui a exposé son cœur et sa passion sur le terrain. Mais les Gunners avaient encore un tour dans leur sac. Kai Havertz semble avoir retrouvé son niveau de jeu et son sourire chez Arsenal et a pu arborer ses dents blanches une fois de plus après avoir catapulté une tête dans le but sur un excellent centre de Ben White, marquant ainsi le but ultime de la victoire. LIRE Defourny, le gardien du RWDM, arrête deux penalties de Janssen : "Vincent et Toby devraient discuter de qui prend la suite". Arsenal continue de rester dans le haut du classement et pourrait profiter du duel direct entre ses rivaux Manchester City et Liverpool (dimanche à 16h45).

Résumé du match

L’affrontement entre Arsenal et Brentford était serré et n’a pas manqué de rebondissements. L’entrée tardive de Havertz a été déterminante pour les Gunners et a permis de glaner trois points précieux dans la course au titre de Premier League.



Bien que la victoire soit étroite, elle est le symbole de l’état d’esprit combatif et résilient d’Arsenal cette saison. Les Gunners, armés de détermination et d’une tactique efficace, continuent de se battre pour chaque victoire. Le regain de confiance chez des joueurs clés comme Havertz et la solidité défensive pourraient bien être les ingrédients d’une saison couronnée de succès.



Auteur Roger Hello, moi c'est Roger, passionné du FC Barcelone et d'Anderlecht, je marie le tiki-taka espagnol avec la fougue belge sur le terrain. Le Camp Nou et le Parc Astrid sont mes temples, et je vis pour le football.