Jean-Paul Boëtius (ancien joueur de Genk) face au cancer pour la deuxième fois

Le footballeur néerlandais Jean-Paul Boëtius confronté à nouveau au cancer

Des cellules cancéreuses ont été détectées pour la seconde fois en un peu plus d’un an chez le footballeur néerlandais Jean-Paul Boëtius. L’ancien joueur du club Genk semblait rétabli d’un cancer du testicule, mais la maladie est maintenant réapparue, cette fois dans ses ganglions lymphatiques.

Un combat contre le cancer qui se poursuit

En septembre 2022, un cancer du testicule avait été diagnostiqué chez Jean-Paul Boëtius alors en poste à Hertha Berlin. Après une opération chirurgicale, le joueur semblait guéri.

Mais aujourd’hui, le milieu de terrain âgé de 29 ans doit partager une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. « Bien que j’aie déjà vaincu le cancer une fois, il s’est malheureusement propagé à mes ganglions lymphatiques ».

« Cela signifie que je vais devoir subir une chimiothérapie et me lancer dans une longue période de rééducation. »

Une détermination sans faille

Malgré ce revers, l’ex-ailier de clubs tels que Genk et Feyenoord reste combattif. « Je suis déjà impatient de pouvoir jouer à nouveau devant un stade comble. J’espère vous y voir! »

La nouvelle du combat de Boëtius contre le cancer touche profondément la communauté du football, qui lui a déjà démontré un vif soutien. Sa résilience et son optimisme servent d’inspiration, rappelant que même face aux épreuves les plus difficiles, la passion et l’esprit d’équipe restent une source inépuisable de force. Nous lui souhaitons une lutte couronnée de succès et le retour rapide sur le terrain qu’il désire tant.

Auteur Roger Hello, moi c'est Roger, passionné du FC Barcelone et d'Anderlecht, je marie le tiki-taka espagnol avec la fougue belge sur le terrain. Le Camp Nou et le Parc Astrid sont mes temples, et je vis pour le football.