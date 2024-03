Genk décroche une victoire cruciale face à Standard pour une place dans le top 6 et garde son destin en main

Racing Genk garde tout en main après une victoire cruciale contre Standard

Racing Genk a tout en main pour atteindre les play-offs après avoir remporté une victoire cruciale et ardemment disputée contre Standard dans la lutte pour le Play-off I. Le remplaçant Ait El Hadj a concrétisé la domination peu après la mi-temps. Avec une victoire lors de la journée finale contre Westerlo, Genk est assuré d’atteindre le top 6. Cependant, il y avait aussi une raison de chagrin : Luca Oyen a de nouveau subi une grave blessure.

Genk déterminé à s’imposer dans la Cegeka Arena

Avec une forte détermination, la Cegeka Arena a vu Genk s’efforcer de rester maître de son destin dans la course aux play-offs des champions. Standard, de son côté, cherchait à sécuriser définitivement son maintien.

L’envie de Standard était là, mais sans résultat. Genk a pris les commandes dès les premières minutes et a poussé les visiteurs à se défendre. Bodart a dû intervenir après seulement quelques minutes sur un tir surprenant de l’omniprésent Baah. Sur une passe de ce dernier, El Khannouss a ensuite manqué une grosse occasion.

Le choc pour Genk : la blessure d’Oyen

L’assaut génkois a été brutalement interrompu à la demi-heure lorsque le malheureux Oyen a dû quitter le terrain, blessé. Deux ans après sa grave blessure au genou, on craint que le jeune joueur de Genk soit de nouveau indisponible pendant des mois.

Malgré cela, Genk ne s’est pas déconcerté et a continué d’accumuler les occasions. Tolu, remplaçant d’Oyen, a apporté une énergie nouvelle et a touché la transversale d’une tête, frôlant le premier but. Heynen et El Khannouss étaient eux aussi tout proches de marquer.

Peu avant la pause, Genk, malgré sa domination, a failli se faire surprendre. Vandevoordt a commis une erreur lors d’un corner, mais El Ouahdi a pu dégager la frappe de Yeboah juste devant la ligne.

Genk finalement récompensé après la pause

Cinq minutes après la reprise, le poids de la domination de Genk a finalement porté ses fruits. Bodart a bien bloqué un tir distant d’El Khannouss, mais n’a pas réussi à conserver le ballon. El Hadj, le remplaçant, a rapidement suivi pour donner à Genk le but d’ouverture tant mérité.

Après avoir accompli la tâche la plus ardue, l’intensité de Genk a diminué. Le match est devenu moins fertile en occasions en seconde période, laissant Standard espérer et provoquant une fin de match nerveuse. Yeboah aurait presque profité d’une erreur de McKenzie, mais Vandevoordt a pu empêcher l’attaquant d’égaliser à 1-1.

Racing Genk a tenu bon et pris les trois points, se réinstallant ainsi dans le top six. La semaine prochaine, lors de leur visite à Westerlo, les Genkois pourront complètement assurer leur place pour les Champions’ Play-offs.

Avec une performance résolue et une stratégie centrée sur la maîtrise du match, Genk s’est à nouveau imposé comme une force redoutable. Toutefois, malgré la joie de la victoire, le coût humain de ce sport competitif est palpable avec la perte d’Oyen. Tandis que Genk se rapproche de la consécration, sa capacité à surmonter les défis et à rester cohérent sera mise à l’épreuve sur le terrain de Westerlo. Une rencontre qui promet d’être tout aussi riche en émotions et en passion pour le football.

