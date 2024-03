Anderlecht domine et relègue le RWDM en Play-offs de relégation en seulement 30 minutes

Une promenade de santé à Molenbeek . Le RSC Anderlecht n’a eu besoin que d’une demi-heure – et de quelques cadeaux – pour écarter RWDM et sceller définitivement son sort dans la bataille contre la relégation. La nette victoire de 0-3 représente également la 6e victoire consécutive pour les Mauves, augmentant ainsi la pression sur le leader Union.

Menés 0-3 après à peine plus d’une demi-heure de jeu, Anderlecht a saisi l’occasion lors de son déplacement à RWDM pour mettre la pression sur son voisin bruxellois et leader du championnat, Union. Ils ont pleinement exploité cette opportunité, remerciant RWDM au passage.

Il n’a fallu que 10 minutes à Anderlecht pour prendre l’avantage. Après un corner joué court, Stroeykens a délivré une sorte de centre-tir et Vertonghen se trouvait parfaitement positionné et complètement seul pour propulser le ballon dans les filets au second poteau.

Moins de 10 minutes plus tard, RWDM concédait déjà un second but, qu’elle devait entièrement à ses propres erreurs. En effet, Defourny a pris des risques inutiles dans le jeu au pied et Adaramola s’est vu subtiliser le ballon de manière enfantine par Dreyer. Ce dernier a sévèrement puni cette bévue : 0-2.

RWDM a continué à se tirer une balle dans le pied. Sousa provoqua Vertonghen dans la surface de réparation. Le capitaine d’Anderlecht indiqua lui-même que ce n’était pas un penalty mais l’arbitre Laforge en décida autrement. Dolberg n’a pas été perturbé par la controverse et convertit le penalty sans faute.