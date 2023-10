El Khannouss et Vanaken maintiennent l’équilibre entre le Club de Bruges et Genk.

Club Brugge – Racing Genk en bref :



El Khannouss complète une attaque fabuleuse



Genk était la meilleure équipe et était également à l’origine de la plupart des menaces. Mignolet devait intervenir sur une frappe de Zeqiri dans un angle aigu et dix minutes avant la mi-temps, le gardien de but du club empêchait Fadera de porter le score à 0-1 d’un beau balayage de la jambe.

Vanaken accompagne le Club



Après une première mi-temps passionnante avec un football particulièrement beau par moments, la lutte était primordiale en deuxième mi-temps. A l’heure de jeu, Heynen se blessait et cela s’avérait être un tournant pour le Racing Genk.

Le Club tirait de plus en plus le ballon vers lui et moins de dix minutes après l’abandon du capitaine de Genk, l’équipe locale se mettait à l’abri. Vanaken jugeait parfaitement un centre de De Cuyper et plaçait une tête qui trompait Vandevoordt sans équivoque. Un but typique de Vanaken.

Genk a soudainement lutté et s’est échappé lorsqu’un tir dévié de De Cuyper a échoué sur le haut de la barre transversale. Au cœur de la prolongation, Genk passait par le chas de l’aiguille. Hrosovsky ne pouvait qu’empêcher Thiago de porter le score à 2-1 à la dernière minute.