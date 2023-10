Anderlecht mise tout sur Brian Riemer : « Un choix pour la stabilité, mais l’influence danoise doit être contenue ».

« J’en ai parlé une fois à Fredberg et il a été surpris que je me pose des questions à ce sujet. Dans sa culture, c’est la chose la plus normale au monde. Seulement : pour la perception, c’est pernicieux pour l’autorité de Riemer ».

« Cela se fait ouvertement : tout le monde voit à quel point la communication est intense les jours de match entre Fredberg dans les tribunes et le banc en bas. Il vient aussi dans le vestiaire avant, pendant et après le match.

« Je le comprends dans cette perspective, mais d’un autre côté, je ne pense pas qu’il ait livré la performance avec Anderlecht qui vous fait dire : engagez cet entraîneur pour une plus longue période le plus tôt possible. »

« J’ai été à la fois surpris et pas surpris par le timing », explique Peter Vandenbempt dans Sporza Daily. « Il faut veiller à ce que cela ne devienne pas un problème, car un entraîneur dont le contrat expire donne lieu à beaucoup de spéculations et Anderlecht peut s’en passer comme d’un mal de dents.

Frank Boeckx : « Brian Riemer n’est pas un tyran qui règne seul »



« Il n’est pas un tyran qui gouverne seul. Il est l’autorité finale et il doit faire des choix, mais s’il dit A et que la majorité dit B, alors il peut être indulgent ».

Riemer est donc ouvert à toute contribution extérieure ? « Absolument », assure Boeckx, désormais analyste à plein temps. « Il est très aimable et motivé. Il fait confiance à son personnel et ne décide pas tout seul.

« Et dans les tribunes, on peut mieux surveiller le jeu que le long de la ligne. Rassembler toutes les informations dans un court laps de temps est très utile pour faire des ajustements.

« Nous nous demandons encore si Brian Riemer est un bon entraîneur pour les matchs.



Devant les caméras, Brian Riemer semble toujours être le point lumineux. Que penser de cette image positive ?

Peter Vandenbempt : « Les échos que j’entends d’Anderlecht ne sont que positifs sur la manière dont il traite les gens, dont il prépare un match et dont il élabore un plan pour commencer un match.

« Nous avons parfois été agacés par son optimisme débridé et son évaluation légèrement exagérée des performances, mais en interne, il dit les choses plus clairement ».

Bien qu’il y ait encore un grand « mais » : « Nous nous demandons toujours si Riemer est un bon entraîneur de match ».

« Nous n’avons pas encore vu cela et j’ai déjà entendu d’anciens joueurs dire que l’intervention pour contrer un mouvement de l’adversaire n’est pas sa plus grande force. C’est souvent ce qui fait la différence entre un bon et un très bon entraîneur.

« Et j’en reviens à l’unité qu’il forme avec Fredberg. Si Anderlecht veut un jour former un club de haut niveau avec un entraîneur de nom, de renommée et de personnalité, voudra-t-il travailler de cette manière ? Je pense que la réponse est non.