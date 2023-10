Wouter Vrancken et Ronny Deila voient la tête de l’équipe basculer après la mi-temps : « La blessure de Heynen a fait la différence ».

Le Racing Genk a probablement joué son meilleur football de la saison en première mi-temps contre le Club Brugge. « Je suis très satisfait de cela », a déclaré Wouter Vrancken.

« J’ai vu beaucoup de bonnes combinaisons, beaucoup de beau football et un beau but. Il aurait juste fallu plus de buts.

« En deuxième mi-temps, il y a eu plus de combativité. Le Club Brugge a changé de système, alors que nous espérions trop jouer le même match qu’avant la mi-temps. Nous aurions pu passer à la vitesse supérieure, et les remplaçants auraient pu montrer plus de choses.

Selon Vrancken, la blessure à la cheville de Bryan Heynen a été déterminante. « Il était bien dans le match. Je pense que cela a fait la différence.