Van der Elst et Verheyen voient une opportunité unique pour Anderlecht dans le match au sommet contre le Club : « Nous mettrions tout en œuvre ».

Le sermon tonitruant de Brian Riemer a donné le ton : plus que les saisons précédentes, Anderlecht-Club Bruges est à nouveau un match au sommet. Nos analystes maison Gert Verheyen et Franky Van der Elst expliquent comment cette nouvelle perception est apparue, mais ils creusent aussi la bulle. « La plus grande similitude entre les deux équipes ? Qu’elles peuvent et doivent faire beaucoup mieux », affirment-ils.

Anderlecht – Le Club Brugge semble à nouveau être le leader qu’il a toujours été. Un effet secondaire du mercato estival endiablé, qui a fait renaître la foi chez les mauves et blancs. Les fans rêvent à nouveau de gloire après avoir obtenu des noms comme Thorgan Hazard et Kasper Schmeichel. « Tout le monde s’attend à ce qu’ils se battent à nouveau au sommet », observe également l’analyste Franky Van der Elst. « Avec tous ces nouveaux transferts, cette perception, qui s’était un peu évaporée, est de retour. « Une victoire contre le Club Brugge, le club rival, pourrait faire monter les choses d’un cran. Par ailleurs, l’équipe de Brian Riemer – en baskets – a également connu un bon début de saison. Elle est actuellement deuxième, juste devant son ennemi juré, le Club Brugge. « Il est encore tôt dans la saison, mais le fait qu’ils soient tous les deux au sommet de la hiérarchie rend cette course plus intéressante qu’elle ne l’a été ces dernières années », a déclaré Gert Verheyen, qui attend également ce choc avec impatience.

Hazard est le visage du nouvel Anderlecht.

A Anderlecht, on semble avoir compris que c’est le jour J. LIRE Courtrai voit la nouvelle recrue Craig Cathcart quitter le football après 2 semaines Il a manqué son « nouveau départ » la semaine dernière contre Courtrai (2-2), après quoi Riemer s’est montré atypiquement tranchant face à son équipe. « Ce sont certainement des signes qui montrent que cette tête de série est vraiment vivante dans le groupe », a expliqué Verheyen. « Car ne vous y trompez pas : j’ai déjà cadré sa réaction lors de la préparation du match d’aujourd’hui. « Il ne réalisa que trop bien à ce moment-là quelle serait la prochaine mission qui les attendait. Riemer avait déjà mis ses hommes sur le qui-vive, pour les faire réagir. »

Problèmes (de luxe)



L’idée d’un topper pur semble déjà être de retour. Mais les deux équipes ne se rencontrent pas (encore) in optima forma. Au contraire. « La plus grande similitude ? Les deux équipes peuvent et doivent faire beaucoup mieux », sait Verheyen. « En principe, Anderlecht aurait dû sortir grandi du mercato d’été, mais ce n’était pas encore le cas à Courtrai. Riemer a eu sa première semaine complète avec son noyau, mais je doute que cela suffise pour voir un Anderlecht complètement différent », poursuit Van der Elst. Le Club Brugge se rendra lui aussi au Lotto Park avec une carrosserie abîmée. « Le club reste de toute façon trop changeant. Contre Charleroi, ils n’ont pas bien commencé et en Europe aussi, malgré une très bonne deuxième mi-temps, ils se sont parfois un peu relâchés. « Le groupe aura certainement été mis en sommeil pendant une journée en réalisant qu’il était incapable de gagner ce match contre Besiktas ».

Riemer a peut-être plus d’opulence que Deila en ce moment. Franky Van der Elst



Il semble également qu’il y ait du travail à faire sur la table à dessin tactique. Les Bleus-Noirs avalent les buts trop facilement et l’attaquant Igor Thiago ne se facilite pas la tâche. « A l’arrière, je ne changerais rien dans l’immédiat. Je ne saurais pas non plus où les mettre. Boyata ? Je ne sacrifierais pas Spileers ou Mechele pour cela maintenant. Ils se sont engagés dans cette voie et ne semblent pas vouloir s’en écarter tout de suite », explique Van der Elst. « Mais pour ce qui est de l’attaque, je commencerais à y réfléchir à fond », poursuit M. Verheyen. « Nous ne connaissons pas exactement l’état de forme de Jutgla, mais il a tout de même semblé bien meilleur que son collègue lors de ses deux remplacements. Je maintiens que Thiago est intrinsèquement un bon attaquant, mais il a déjà trop déçu dans la zone de vérité. »

Thiago a laissé trop d’occasions inexploitées lors des derniers matches.