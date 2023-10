L’Antwerp reste bloqué sur un score de spectacle à Malines pour le 3e match d’affilée

Malines et l’Antwerp n’avaient déjà pas gagné deux matches en championnat. La reprise de la finale de la coupe et de la supercoupe a donc commencé très prudemment. Beaucoup de reniflements, peu d’occasions franches.

C’est l’équipe de l’entraîneur Van Bommel qui a pris le contrôle du match après une dizaine de minutes. Le ballon circulait, ils cherchaient patiemment une ouverture, mais l’équipe avait beaucoup de mal à se mettre en danger.

De l’autre côté, ils devaient surtout compter sur des revirements rapides. Nikola Storm et Lauberbach se procuraient peut-être les deux plus grosses occasions de la première période, mais Jean Butez et Toby Alderweireld montaient bien la garde et empêchaient le pire.

Même scénario après la pause. Beaucoup de possession de balle, peu d’occasions pour l’Antwerp.

Lauberbach s’est également procuré la plus grosse occasion de la seconde mi-temps, mais le ballon n’est pas rentré. La dernière offensive de l’Antwerp, avec notamment un Michel Ange Balikwisha, n’y a rien changé.

L’Antwerp a donc été incapable de marquer pendant quatre matches d’affilée, jouant 0-0 en championnat pour la troisième fois consécutive.

Reprise du match de mercredi contre Shachtar en Ligue des champions.