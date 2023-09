Thorsteinsson et la VAR jouent un rôle clé dans la victoire acrimonieuse de l’OHL sur les visiteurs de Malines

Marc Brys (entraîneur OHL) : « Nous avons fait ce que nous devions faire : les surprendre sur la conversion rapide. En comptant la pénalité manquée, c’était 0-3. Ce n’est donc pas à nous de continuer à faire le jeu. Après le but de la connexion après 30 secondes, nous n’avons pas donné grand-chose. Nous avons bien stérilisé le KV Mechelen ».

Et puis il y a eu le moment de la VAR en deuxième mi-temps : « Un but nous est aussi injustement refusé. Je pense que c’est à cause de la position de Joren Dom. Mais je pense qu’il a peu d’influence sur le but ».