Brian Riemer : « Aucun joueur ne se voit promettre du temps de jeu à Anderlecht »

Kasper Schmeichel. L’éléphant dans la pièce a été immédiatement dans l’assiette de Brian Riemer et n’a donc pas eu droit à une part de gâteau pour son 45e anniversaire.

« Kasper s’est entraîné à nouveau cette semaine », a-t-il déclaré au sujet de sa recrue danoise, qui était restée dans les tribunes à Courtrai le week-end dernier en raison d’un malaise.

« Il est sur le terrain et fait l’objet d’un suivi quotidien. Ce n’est pas une blessure qui peut s’aggraver en jouant. Nous attendons donc les séances d’entraînement.

Riemer a volontiers admis qu’il n’avait « pas répondu clairement » à la question de savoir si Schmeichel pouvait jouer ou s’il allait jouer.

« Je comprends votre question, mais parfois nous nous concentrons trop sur un seul joueur. Un international comme Diawara a joué à la Roma et au Napoli, mais on me pose peu de questions sur lui lorsqu’il ne joue pas. On me pose beaucoup plus de questions sur les gardiens de but.