Le KV Courtrai perd sa lanterne rouge après une finale éprouvante contre le Cercle de Bruges

Courtrai – Cercle Brugge en bref :



Beaucoup de luttes, peu de chances



Est-ce dû à la présence du nouvel entraîneur dans les tribunes ? Le fait est que le KV Kortrijk a entamé le match avec beaucoup d’application. Le jeu n’était peut-être pas très académique, on peut le dire pour les deux équipes, mais l’engagement était là. Les supporters locaux ont également apprécié le fait de mouiller le maillot. Cependant, il fallait attendre les grandes occasions. Par-dessus tout, beaucoup de duels ont été livrés et les deux équipes se sont battues pour chaque parcelle de terrain.

Encore des frissons dans l’écluse



Heureusement, la deuxième mi-temps a apporté quelques améliorations sur ce plan. Même si le 1-0 était un peu inattendu. Le Cercle Brugge s’est endormi sur une remise en jeu et De Neve en a profité. Il a fait entrer le ballon dans le but. La tête d’espion de Courtrai a pu exploser pour la première fois.

A ce moment-là, Mehssatou avait déjà été transporté hors du terrain sur une civière avec ce qui semblait à première vue être une blessure grave. Le remplaçant a entendu le nom d’Alebiosu et il s’est immédiatement imposé. Il a sprinté à fond sur son flanc droit avant de préparer le 2-0 pour Davies. Courtrai était à deux doigts de sa première victoire de la saison.

Mais les choses se gâtaient encore plus. Après un coup de pied de coin dévié, le ballon atterrissait dans les pieds de Ravych. Il servait Lopes Da Silva au second poteau, qui marquait de la tête le but de la victoire. Le KV Kortrijk n’avait plus le choix, mais les Diables s’en sortaient avec les honneurs. Le Cercle Brugge reste derrière avec 0 sur 9.