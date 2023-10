Hein Vanhaezebrouck, « terne », critique remarquablement le leader Gent : « Cela peut encore nous exploser à la figure ».

Le KAA Gent est toujours la seule équipe de notre première division à ne pas avoir perdu. Le fait qu’elle ait dû « garer le bus » contre l’Antwerp pour y parvenir ne dérange pas Hein Vanhaezebrouck.

« Ce n’était pas nouveau, comme j’ai pu le lire ici et là. Je jouais plus souvent en défense dans mes clubs précédents. Quand vous luttez contre la relégation, vous ne devriez pas avoir de journée portes ouvertes ».

« En fait, c’est la chose la plus facile au monde. C’est juste de la discipline. Si tout le monde fait son travail, cette approche est la plus facile qui soit. C’est juste qu’il faut être capable de changer quand on marque un but.

« J’ai donc trouvé que contre l’Antwerp, nous n’avons pas assez joué. Par conséquent, il n’y a pas eu d’occasions. S’il y en avait eu, on aurait parlé autrement que de ‘parking the bus’.