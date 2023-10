Le Club Brugge a complètement perdu le sens de la victoire et voit le syndrome du 1-1 frapper aussi le STVV

Le club met tout en jeu une fois de plus. C’est un peu plus de suspense pour les fans de Truien.

Godeau souffre du mollet gauche et est remplacé par Janssens. Le STVV a encore de la qualité et de l’expérience en défense, le Club peut-il encore l’exploiter ?

seconde mi-temps, minute 84. Sortie de Godeau. Godeau souffre du mollet gauche et est remplacé par Janssens. L’arrière du STVV a encore de la qualité et de l’expérience, le Club peut-il l’exploiter ?

seconde mi-temps, minute 77 : double remplacement. Fink lance deux nouvelles forces vives au STVV. Ito et Hashioka remplacent Fujita et Ananou.

seconde mi-temps, minute 70 : double remplacement. Deila intervient et fait entrer Thiago et Vetlesen entre les lignes. Pour Jutgla et Nielsen, le match est terminé. Les supporters brugeois ne sont pas d’accord avec les remplacements et manifestent leur mécontentement .