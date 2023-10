Pas moins de quatre clubs en colère : ces phases douteuses (VAR) ont contribué à déterminer le jour du match

RWDM : Mboup dans la bataille, mais Gueye écope d’un carton rouge



Le match de vendredi soir a donné le ton d’un week-end plein de phases discutables. Charleroi a transformé le 0-1 en 2-1 dans une finale palpitante. Même si un deuxième carton jaune pour le RWDM a notamment permis de prendre l’avantage.

Juste après l’égalisation, les mannequins ont dansé entre Mboup et Mbenza. Curieusement, Makhtar Gueye a reçu son deuxième carton jaune pour cela. Incrédule et frustré, il quittait le terrain, non sans avoir lutté, et les visiteurs s’inclinaient douloureusement à la minute 101.