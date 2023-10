Dossier sur les stades en Belgique : « 0,5 milliard prêt, mais nous voulons une coopération plus rapide avec les gouvernements ».

Le Club Brugge et l’Union veulent construire un nouveau stade depuis des années. Presque toutes les autres équipes prévoient de rénover ou de construire un nouveau complexe d’entraînement.

Mais ils n’en ont pas pour leur argent – littéralement – sur les briques. La Pro League espère que l’administration des autorités travaillera plus clairement et plus rapidement à l’avenir.

Hier, un sommet sur les stades a été organisé à Bruxelles avec l’industrie belge, qui est un leader mondial en matière d’infrastructures/technologies sportives et expérientielles. La politique belge en matière de stades et d’infrastructures a également été discutée dans les locaux de la fédération technologique Agoria.

Lorin Parys : « Nous ne voulons pas d’une règle d’exception pour le football, nous ne voulons pas non plus que le droit de chacun de faire appel d’une procédure soit aboli. Nous voulons simplement un calendrier clair et une réponse plus rapide.

« Un demi-milliard est prêt à être débloqué. Nous demandons une subvention de 0 euro au gouvernement, mais nous voulons travailler avec lui sur ce sujet. »