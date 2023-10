Anderlecht met facilement le genou à terre à OH Louvain grâce à un triplé de Dreyer

Anderlecht – OH Leuven en bref :



Dreyer renverse la vapeur après un premier coup de Misao



A l’approche de la mi-temps, Dreyer renversait complètement la situation. Une fois de plus, il démontrait sa technique de frappe impeccable, Hazard laissait habilement passer le ballon et Prévot était repéré.

Avant même la fin du premier quart d’heure, Anderlecht remettait de l’ordre. Et comment ! Dreyer ne voulait pas être inférieur à Misao et choisissait à son tour un tir de loin particulièrement intelligent. Prévot n’avait aucune chance sur la balle placée du Danois.

Anderlecht voulait se débarrasser au plus vite de la douloureuse défaite contre le Standard, mais il était déjà mené au score après cinq minutes de jeu. Misao sortait de ses jambes un magnifique tir de loin et Schmeichel réagissait trop tard : 0-1.

Le Lotto Park savoure pleinement le football au champagne



La semaine dernière à Sclessin, Anderlecht s’est effondré peu après la mi-temps et les Mauve et Blanc n’allaient manifestement pas se laisser faire une deuxième fois. Au contraire, l’équipe locale prenait un départ de rêve en seconde période. Sur un coup franc de Hazard, Augustinsson plaçait une tête au second poteau et Dolberg faisait preuve d’instinct : 3-1.

A peine cinq minutes plus tard, le public d’Anderlecht se délectait d’une superbe attaque de l’équipe locale. Après des échanges entre Augustinsson, Dreyer et Leoni, Stroeykens concluait en beauté par une frappe croisée dans la lucarne opposée.

Le football champagne créait une atmosphère de joie dans les tribunes. Anderlecht se laissait porter par les vagues d’enthousiasme et cherchait à en faire plus. Dolberg trouvait Prévot sur son chemin, Dreyer voyait son troisième but s’écraser sur le poteau.

Mais le coup du chapeau du Danois est arrivé dans les derniers instants du match. Son troisième but était également son plus beau. Depuis l’extérieur de la surface de réparation, il a peint le ballon de manière énigmatique dans la lucarne gauche. La cerise sur le gâteau, le point d’orgue d’une performance totale des violets et blancs.