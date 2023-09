L’Union se projette après les quarts de finale : « Écrire une nouvelle histoire dans l’Europa League ».

L’Union a subi une profonde transformation à l’intersaison. Parmi les pions de base, seuls Moris, Burgess, Lazare et Lapoussin sont restés à Duden Park. De plus, avec Alexander Blessin, un autre entraîneur a remplacé Karel Geraerts.

Avant, 13h38 « Je veux gagner tous les matches, même si c’est difficile avec Liverpool ». L’Union Sint-Gillis s’est offert un beau parcours en Europa League la saison dernière avec une place en quart de finale. Demain, le club de tradition bruxelloise entamera un nouveau chapitre de la deuxième Coupe d’Europe en jouant au Lotto Park d’Anderlecht contre Toulouse, vainqueur de la Coupe de France. L’Union a subi une profonde transformation pendant l’intersaison. Parmi les pions de base, seuls Moris, Burgess, Lazare et Lapoussin sont restés à Duden Park. De plus, avec Alexander Blessin, un autre entraîneur a remplacé Karel Geraerts. « Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Nous ouvrons un nouveau livre et commençons une nouvelle histoire », a déclaré Blessin lors de la conférence de presse d’aujourd’hui. « Nous sommes dans un bon groupe. Nous allons essayer de gagner tous les matches, même si ce sera difficile avec Liverpool. Notre objectif est d’atteindre la phase à élimination directe. .

avance, 13:35 « La décision ne sera pas prise après un match ». Dans un groupe qui comprend également le club autrichien LASK, l’Union semble prête à se battre pour la deuxième place avec Toulouse. « Nous voulons gagner, mais nous ne sommes pas obligés de gagner. Rien n’est joué après un match. D’un côté, je veux que les joueurs profitent de l’ambiance et de l’autre, ils doivent montrer leurs qualités pour obtenir un bon résultat. » Selon Blessin, Toulouse est « une équipe de qualité, qui change souvent de système » : « Mais il faut surtout regarder notre jeu et nos qualités », souligne l’entraîneur. Par ailleurs, l’entraîneur de l’Union ne pourra pas compter sur Koki Machida (ischio-jambiers) jeudi. .

en avance, 13:30 Sadiki veut conserver sa place de titulaire. Noah Sadiki est l’un des nombreux nouveaux visages de l’Union SG. Le milieu de terrain de 18 ans est arrivé d’Anderlecht et, après quelques remplacements, a été titularisé lors des trois derniers matches par l’entraîneur Blessin. « Je suis venu ici pour jouer », dit-il. Blessin l’a fait jouer contre Lugano, Anvers et Genk en tant que milieu de terrain de contrôle. « C’est un rôle qui me convient parce que je peux récupérer beaucoup de ballons dans cette position », explique-t-il. « Mais je peux aussi jouer plus haut. Mentalement, cela fait du bien de terminer des matches consécutifs. Je suis venu ici pour jouer et je suis heureux d’avoir l’occasion de le faire ». .