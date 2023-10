Le Racing Genk remporte sa première victoire à domicile de la saison contre Malines

Racing Genk – KV Mechelen en bref :



Le KV Malines subit la loi de la jungle



La saison dernière, la meilleure équipe à domicile, cette saison, à peine 4 points en 5 matchs à domicile. Le Racing Genk aspirait à prendre ses trois premiers points devant son public et prenait immédiatement les commandes face au KV Mechelen. Coucke devait montrer ses talents sur un coup franc dangereux de Paintsil après seulement 10 minutes.

Quelques minutes plus tard, le même Coucke repoussait un tir de Zeqiri, mais sur le rebond de Bonsu Baah, le gardien était sans défense. Le Ghanéen venait enfin de marquer son premier but à Genk.

La physionomie du match ne changeait pas, Genk continuait à contrôler la partie de manière convaincante. Coucke était également testé une fois de plus par El Ouahdi, tandis que Bonsu Baah oubliait de punir les pertes de balle maladroites de Malines.

Le KV Malines parvenait tout de même à créer le danger, mais sur un centre de Storm, Schoofs ne parvenait pas à saisir l’occasion de la tête. De l’autre côté, les Malinois se montraient plus efficaces peu avant la mi-temps. Sur un coup franc d’El Khannouss, McKenzie plaçait la balle devant le but et Heynen trompait la défense malinoise et Coucke : 2-0.