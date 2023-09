Wouter Vrancken « croit aux chances », la Fiorentina « ne veut pas rater le départ » du match européen à Genk

« Il nous a fallu du temps pour nous habituer au niveau européen l’année dernière également. Nous avons bien récupéré et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons atteint la finale. Mais des erreurs ont été commises et nous en avons tiré des leçons.

Vincenzo Italiano, entraîneur de la Fiorentina : « Nous ne voulons pas rater notre départ ». La Fiorentina a perdu la finale de la Conférence League de l'année dernière 2-1 contre West Ham. Un adversaire plus que redoutable, donc. L'entraîneur Vincenzo Italiano a également mis ses joueurs sur les dents. « La saison dernière, nous avons manqué la victoire dans le groupe en raison de notre différence de buts. Nous voulons éviter un tel scénario aujourd'hui. Nous ne voulons pas rater notre départ et prendre des points tout de suite ». « L'année dernière aussi, il nous a fallu du temps pour nous habituer au niveau européen. Nous avons bien récupéré et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons atteint la finale. Mais des erreurs ont été commises et nous en avons tiré des leçons. « Il est important d'être là tout de suite. Ensuite, il faut le faire contre une équipe forte, qui était déjà championne de Belgique. Comme nous, Genk pense à l'attaque. Ils ont beaucoup de vitesse et de profondeur, jouent de manière agressive même lorsqu'ils n'ont pas le ballon et peuvent sortir dangereusement du coin. Lorsqu'ils jouent à domicile, le public les pousse également à aller de l'avant. J'attends beaucoup d'eux. Ce sera un grand match.

Racing Genk – Fiorentina. Wouter Vrancken ne devra manquer que le match de jeudi contre Joseph Paintsil, suspendu. « Tous ceux qui ont le droit de jouer en Europe sont aptes à le faire. « Mais cela peut changer à tout moment. Cela dépendra de la forme et de la fraîcheur des joueurs. Pour l'instant, il n'y a pas de raison urgente de procéder à une rotation, mais demain, après le match, cela pourrait déjà être différent. « Pour obtenir un bon résultat contre la Fiorentina, tout le monde devra être au top. C'est une belle équipe, qui pratique un football énergique, avec beaucoup de bons joueurs en attaque. Quelqu'un comme Nicolas Gonzalez, par exemple, apporte beaucoup d'énergie, non seulement en tant qu'attaquant, mais aussi dans ses tâches défensives. C'est quelque chose que l'on aime beaucoup voir en tant qu'entraîneur ». « L'équipe ne se laisse pas facilement perturber et fait preuve de résilience lorsqu'elle est menée au score. La Fiorentina allie énergie et qualité. Ce sera certainement un match difficile pour nous. « Ils ont joué la finale la saison dernière (défaite 2-1 contre West Ham) et ils ont toutes les qualités pour aller loin à nouveau. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur rendre la tâche aussi difficile que possible.