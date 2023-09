WATCH : Même après le coup de sifflet, Vertonghen et De Condé se sont encore affrontés : la reconstruction d’un topper escaladé

Après à peine neuf minutes, l’arbitre Van Driessche avait déjà perdu le contrôle du match entre le KRC Genk et Anderlecht.

Le match se termine par une véritable bataille à 9 cartes



C’est le début d’une véritable bataille. Dix contre onze. Dur contre mou. Le jeu sera arrêté 21 fois de plus pour une faute. Avec un total de neuf cartes tirées.

« Le fait qu’il y ait eu une telle guerre sur le terrain a été créé », a déclaré Bryan Heynen. « Parfois, on peut déjà faire beaucoup avec un avertissement. Cela a commencé avec les premiers cartons », a également déclaré le capitaine de Genk.

« Le match s’est enflammé par la suite », s’étonne également le visiteur Ludwig Augustinsson à propos de la bataille entre les lignes.

Les choses devenaient en effet de plus en plus personnelles. Même les deux capitaines se laissaient emporter dans cette bataille nerveuse. Heynen donnait un autre coup de pied ferme et délibéré à Ndiaye à la fin du match, Vertonghen était ensuite un autre habitué des joutes verbales entre les joueurs.

« Je veux tout gagner : au ping-pong, aux cartes et sur le terrain. Et je ferai toujours tout pour gagner efficacement », a-t-il déclaré pour expliquer sa fureur. « Je suis heureux de pouvoir encore ressentir cela à mon âge. Si je ne ressens plus cela, j’arrêterai de jouer au football ».

« Je veux voir la même chose chez mes coéquipiers, d’ailleurs. Si je vois quelqu’un qui ne fait pas tout pour gagner, je ferai en sorte qu’il ne joue plus jamais pour Anderlecht. »