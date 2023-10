WATCH : Amuzu donne le coup d’envoi de la victoire d’Anderlecht contre le KV Malines avec un tir lointain

Anderlecht – KV Mechelen en bref :



Le KV Malines rentre dans sa coquille



Le but ne tardait pas à arriver. Thorgan Hazard déposait le cuir sur Mario Stroeykens, qui inscrivait le but de 1-0 d’une frappe bien placée. Stroeykens aime d’ailleurs jouer contre Malinwa. A Malines, il a marqué ses premiers buts en tant que professionnel et la saison dernière, il s’est montré intraitable lors du match à domicile contre les troupes de Steven Defour.

C’était la fête, mais il restait encore du football à jouer. Le KV Malines a laissé le ballon aux violets et blancs et a tiré la carte de l’organisation. C’est donc Anderlecht qui a été l’équipe dominante.

Amuzu décide du match



Après la mi-temps, Malines sortait des vestiaires avec d’autres intentions. Defour avait fait des ajustements et remplaçait Konaté par Hairemans, plus offensif. Cela s’avérait payant puisque les visiteurs se procuraient plus d’occasions. Hairemans tirait à côté et Pflücke faisait de même.

Alors que Malines était sur le point d’égaliser, le but tombait de l’autre côté. Augustinsson fournissait l’assistance, Dolberg n’avait plus qu’à s’engouffrer dans la brèche.

Mais le match n’est pas encore tout à fait joué. Lauberbach envoyait Storm dans le couloir une fois et il envoyait le cuir dans le but. Un autre match s’annonçait.

Pourtant, c’est Anderlecht qui a tiré le plus longtemps. Et comment. Francis Amuzu a donné le coup de grâce à ce match. L’ailier remplaçant a envoyé le ballon par-dessus le gardien Coucke dans les buts. Et ce, d’une quarantaine de mètres. Chapeau bas. Anderlecht prend donc (pour l’instant ?) la première place.