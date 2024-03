Vader Bataille, adjoint à KVO, enterre la hache de guerre avec son fils Jelle : « Au Heysel, je porterai son maillot »

Le face-à-face familial sur le terrain

Jelle Bataille, avec un passé sur la côte chez KV Oostende, et son père Kurt, toujours membre du staff de KV Oostende, ont mis de côté leur rivalité familiale suite à leur double confrontation. « Je suis très fier de Jelle et du parcours du KVO », confie l’aîné des Bataille.

Un constat d’infériorité face à l’adversaire

Après la confrontation aller-retour, la rivalité s’est éteinte. Antwerp s’est avéré trop fort pour KV Oostende, une réalité observée également par le père Bataille.

Kurt : « Je suis certainement fier de mon fils. Nous étions un cran en dessous aujourd’hui. Néanmoins, je reste fier de lui et du parcours de KV Oostende. »

Jelle : « C’est une victoire méritée. Le chemin a été plus aisé que l’année dernière, mais atteindre deux finales consécutives reste impressionnant. Nous savions que si nous jouions notre jeu sur notre terrain, nous gagnerions. Et c’est d’autant plus sympa de jouer contre ton meilleur ami (Robbie D’Haese, ndlr) et ton père. »

La bataille pour le titre, un effort collectif

Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de renverser le champion en titre et ont gardé espoir pendant 120 minutes.

Kurt : « Nous sommes fiers de notre parcours. Nous avons éliminé quelques équipes de première division. Nous avons fait de ce match retour une véritable compétition jusqu’à la dernière demi-heure. »

Jelle : « La présence de tant de supporters ici au Bosuil montre que KVO est un club familial qui est toujours vivant. Si je peux glisser un mot au nouveau propriétaire : achetez. Pour Antwerp, il est maintenant temps de remporter ce trophée. Tout est question de titres. »

Un soutien paternel inébranlable

Jelle Bataille peut encore et toujours compter sur le soutien de son père.

Kurt : « Je serai de toute façon présent à la Heizel. J’encouragerai Antwerp et mon fils. Je porte toujours son maillot dans ces moments-là. »

L’enthousiasme et la fierté qui transpirent de cette famille Bataille illustrent parfaitement le lien indéfectible entre le football et les émotions qu’il suscite. Que ce soit à travers le respect mutuel entre père et fils malgré la rivalité sportive, ou l’attachement profond aux valeurs d’un club considéré comme une grande famille, ces témoignages rappellent que derrière chaque match, il y a des histoires humaines qui touchent au cœur du football. Ces récits personnels ne font qu’accroître la passion pour ce sport qui dépasse les frontières des terrains et resserre les liens communautaires et familiaux.