Une minute de silence sur tous les terrains de football de notre pays et de la Suède

La Pro League et ses clubs, ainsi que l’Association Royale Belge de Football et ses ailes Football Flandres et ACFF, souhaitent exprimer leurs condoléances aux proches des victimes.

« Cela nous touche profondément que deux fans de football, invités de notre pays, aient été tués alors qu’ils allaient vivre leur passion pour le football », a déclaré Lorin Parys, directeur général de la Pro League.

« Notre sport est censé unir les gens du monde entier, même et surtout dans les périodes les plus turbulentes. C’est pourquoi, le prochain jour de match, une minute de silence sera observée sur les terrains de football belges et suédois.

« Par ce geste, nous voulons exprimer notre solidarité avec les supporters touchés et leurs familles, ainsi qu’avec toutes les victimes innocentes des conflits et de la violence.