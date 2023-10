Un topper agréable qui se termine sans vainqueur KAA Gent et Racing Genk se partagent les points

KAA Gent – Racing Genk en bref :



Brown heurte la barre transversale, Paintsil sur Nardi



« Je m’attends à un match en dents de scie, avec des occasions de part et d’autre. Les paroles de Hein Vanhaezebrouck se sont avérées prophétiques car, au cours d’une première mi-temps passionnante, le KAA Gent et le KRC Genk ont maintenu le rythme et les deux équipes se sont disputé un but.

L’équipe locale ne parvenait pas à se mettre en route en début de match, mais se créait la première grosse occasion à la 20e minute. Brown était tout près d’inscrire son premier but pour Gand, mais la barre transversale s’interposait. Peu après, sur une passe de Fofana, Hjulsager envoyait une volée qui passait à côté.

Mais Genk ne se laissait pas impressionner non plus. Fadera aurait dû faire plus sur une excellente passe d’El Khannouss, mais sa volée passait à côté. Paintsil se heurtait ensuite deux fois à un arrêt de Nardi. Vandevoordt devait également effectuer deux autres arrêts avant la mi-temps, sur des tirs de Tissoudali et d’Orban.