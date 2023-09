Un supporter anversois détruit le banc de touche de Gand, Vanhaezebrouck et ses coéquipiers sont choqués : « Comme si une bombe était tombée ».

Une image frappante lors du match Antwerp-AA Gent : Hein Vanhaezebrouck tentant de remonter le toit brisé de la pirogue gantoise. L’entraîneur de Buffalo y est retourné après le match.

« Quelqu’un était en train d’exprimer sa frustration sur le banc de touche. C’était exactement comme si une bombe tombait à côté de nous. C’était le toit qui s’écroulait », a expliqué Vanhaezebrouck.

« C’était une petite frayeur, mais nous avons déjà vu des choses plus graves. Ce n’est pas intelligent et ce n’est pas non plus la première fois qu’il y a des problèmes autour de la banque des visiteurs ici. Mais il y a déjà eu pire ».

« Les personnes assises là devraient certainement y réfléchir à deux fois. Ou peut-être que le club devrait réfléchir à la personne qu’il place derrière le banc de touche. Ce sont certainement des personnes qui peuvent se contrôler un peu.