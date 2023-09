Transferts JPL : Le Standard laisse Dragus partir en prêt pour la Turquie

15:40 Denis Dragus en déplacement à Liège. Carl Hoefkens réduit encore un peu plus son effectif. Denis Dragus est prêté à Gaziantep en Turquie jusqu’à la fin de la saison. Le Roumain a joué au Standard lors des six premières journées de la saison. Il a également marqué une fois contre Charleroi. Le club turc n’a pas d’option d’achat. Denis Dragus en déplacement à Liège Carl Hoefkens réduit encore un peu plus son effectif. Denis Dragus est prêté à Gaziantep en Turquie jusqu’à la fin de la saison. Le Roumain a joué au Standard lors des six premières journées de la saison. Il a également marqué un but contre Charleroi. Le club turc n’a pas d’option d’achat.

13-09-2023.

Birger Verstraete troque Anvers pour l'Aris Thessalonique. Birger Verstraete (29 ans) se lance dans une nouvelle aventure en Grèce. Le milieu de terrain défensif n'entrait pas dans les plans de Mark van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp, et rejoint donc l'Aris Thessalonique, le numéro 8 du championnat grec. Verstraete a quitté le FC Cologne en 2020 et a joué 81 matches pour l'Antwerp. La saison dernière, il était encore loué au KV Mechelen. Le Standard s'est montré intéressé, mais Verstraete a choisi la ligue grecque.

11-09-2023.

Westerlo laisse partir Gouré en Slovaquie. Westerlo loue l'attaquant ivoirien Fernand Gouré au DAC 1904 jusqu'à la fin de la saison. Ce club occupe la cinquième place du championnat slovaque après six journées. Le transfert a été finalisé mercredi soir dans les dernières heures du mercato estival, ont annoncé les Kemphans jeudi après-midi. Gouré, 21 ans, arrivera au Kuip en 2021. La saison dernière, il a été loué au club hongrois d'Ujpest. Il y a marqué 11 fois en 27 matches. Cette saison, l'attaquant a été autorisé à faire quatre apparitions en tant que remplaçant dans la Jupiler Pro League.

Le Cercle engage Kehrer à Deinze. L'attaquant allemand Emilio Kehrer terminera la saison avec Deinze en Challenger Pro League. Il est prêté par le Cercle Brugge, ont confirmé les deux clubs mercredi soir, peu avant la clôture du mercato estival. Kehrer, 21 ans, a été arraché par le Cercle Bruges à la deuxième équipe de Fribourg à l'été 2022. La saison dernière, il a disputé 13 matches avec l'équipe A (1 but), malgré de nombreux problèmes de blessures. Cette saison, l'international allemand U20 a été autorisé à faire quatre apparitions en tant que remplaçant pour l'Association….

Genk résilie le contrat de Bastien Toma. Bastien Toma ne fait plus partie du KRC Genk. Le club a résilié le contrat du milieu de terrain suisse d'un commun accord. Toma, 24 ans, a rejoint Genk en 2020, ce qui l'a éloigné de Sion. Il a joué en prêt pour Sankt Gallen entre janvier et juin 2022 et a été prêté à Paços Ferreira au début de la saison dernière. Depuis son retour dans le Limbourg, Toma a joué pour Jong Genk. Le Suisse a joué 31 matches (3 buts) avec l'équipe A et 11 matches (3 buts) avec Jong Genk. .

07-09-2023.

Le KV Kortrijk acquiert un défenseur expérimenté . Le KV Kortrijk avait besoin d'un peu plus d'expérience et a comblé cette lacune avec Craig Cathcart, un Nord-Irlandais de 34 ans. Le défenseur central a joué pendant de nombreuses années pour Blackpool et Watford en Premier League et en Championship. L'international nord-irlandais a signé un contrat d'une saison avec une option pour une saison supplémentaire au Golden Spurs Stadium.

L'Union prête Viktor Boone, licencié. L'Union a trouvé une solution temporaire pour Viktor Boone. Le défenseur est prêté pour une saison au Lierse Kempenzonen, qui évolue en Challenger Pro League. Aucune option d'achat n'est incluse dans le contrat. Boone, 25 ans, est passé du SK Deinze à l'Union à l'issue de la saison 2021-2022. Mais son aventure au Dudenpark est pour l'instant vite oubliée. En début de saison dernière, il a joué une mi-temps sur le terrain du KV Mechelen, mais n'a plus joué en championnat. Boone peut maintenant chercher des minutes de jeu au Lisp.

Elias Cobbaut revient au KV Mechelen. Le KV Mechelen ramène le défenseur Elias Cobbaut dans le championnat belge. Le joueur de Malines, âgé de 25 ans, a joué 14 ans pour Malinwa et a été loué pour une saison à l'équipe italienne de Parme, avec une option d'achat. Cobbaut a percé dans l'équipe A du KV Malines en 2016. Son excellente saison 2017-2018 lui vaut d'être transféré à Anderlecht. Cinq ans après son départ, il revient derrière la caserne. « Nous faisons de belles avancées avec le club et Elias est la prochaine pièce du puzzle dans ces plans », déclare le directeur sportif Tim Matthys. « Les négociations ont été très intenses, mais la volonté d'Elias de revenir au KV et les efforts du conseil d'administration ont permis de conclure le transfert. .

Le Standard ramène Djenepo à Liège. Le Standard ne reste pas inactif dans les derniers jours du mercato estival. Après le milieu de terrain Isaac Hayden, il arrache également Moussa Djenepo à la Premier League. Pour le latéral malien, il s'agit d'un retour dans un nid familier. Djenepo a débuté sa carrière professionnelle avec les Rouches en 2017. Depuis 2019, Djenepo jouait à Southampton, où il a comptabilisé cinq buts et cinq passes décisives en 91 matches. Aujourd'hui, il signe un contrat de trois saisons au Standard. « Tout le monde à Sclessin et en Belgique connaît les qualités de Moussa Djenepo. Sa vitesse, sa profondeur, ses dribbles imprévisibles, sa capacité à marquer et à faire marquer des buts seront des atouts supplémentaires pour notre compartiment offensif », explique le Standard.

Hayden, le milieu de terrain de Newcastle, vient aider le Standard. Le Standard cherche également à s'enrichir en ces derniers jours du mercato pour s'éloigner des derniers rangs. Avec Isaac Hayden, c'est un milieu de terrain anglais de 28 ans qui va être recruté en provenance de Newcasle. Hayden a été un habitué du milieu de terrain des Magpies pendant de nombreuses années, avec 171 apparitions pour Newcastle depuis 2016. La saison dernière, Newcastle l'a loué à Norwich City en deuxième division .

Courtrai acquiert le jeune attaquant de Nottingham Forest. La lanterne rouge Courtrai est en manque de joueurs et compte sur les buts de l'Américain Alexander Mighten. L'attaquant de 21 ans vient en location. Le jeune produit de Nottingham a disputé les 67 derniers matches officiels avec l'équipe A, mais il a fait ses preuves cet été. Lors de la phase aller de la saison dernière, il a également été prêté à Sheffield Wednesday, un club de troisième division. Au cours de sa carrière, il a inscrit 14 buts en 93 duels.

